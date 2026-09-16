Συνελήφθη στη Χαλκίδα 37χρονος που καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Συνελήφθη στη Χαλκίδα 37χρονος που καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη στη Χαλκίδα 37χρονος που καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις και σχεδιασμό ένοπλων ενεργειών στη Σουηδία.
  • Εντοπίστηκε σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας, την οποία χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο, μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα.
  • Χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας και διέμενε στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια σε αραιοκατοικημένες περιοχές για να αποφύγει τον εντοπισμό.
  • Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του.
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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσε 37χρονος, ο οποίος καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και διακεκριμένη κατοχή πυροβόλου όπλου. Eπιπλέον, φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματικές ομάδες με δράση σε όπλα και βίαιες επιθέσεις.

Ο 37χρονος από τη Δανία, εντοπίστηκε την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, σε μονοκατοικία στον 'Αγιο Νικόλαο Χαλκίδας, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι σουηδικές αρχές είχαν ενημερώσει από τις αρχές του 2025 ότι υπάρχουν στοιχεία ότι είχε διαφύγει από τη χώρα τους και πιθανολογείτο ότι είχε μεταβεί και κρυβόταν στην Ελλάδα.

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, καθώς και στον σχεδιασμό ένοπλων επιθέσεων. Επιπλέον, το 2024 φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ κατείχε και αυτόματο οπλοπολυβόλο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 37χρονος χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας με ψευδή στοιχεία, ενώ κατά τα τελευταία δύο έτη παρέμενε στη χώρα μας, διαμένοντας κυρίως σε μονοκατοικίες αραιοκατοικημένων περιοχών, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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