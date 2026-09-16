Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του

Snapshot Νεογνό που γεννήθηκε πρόωρα στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα κατέληξε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από τη γέννησή του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογνό δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην ευρύτερη περιοχή και ανείπωτη λύπη στην οικογένεια. Snapshot powered by AI

Θλίψη προκαλεί στην Πάτρα ο θάνατος βρέφους το πρωί της Τετάρτης, στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Όπως αναφέρει το tempo24.nes, πρόκεται για κοριτσάκι το οποίο γεννήθηκε πρόωρα και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τις πρώτες στιγμές της γέννησής του.

Το νεογνό, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, με την οικογένεια να βιώνει μια ανείπωτη απώλεια.