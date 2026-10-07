Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει «μαζική επίθεση» στην Ουκρανία

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία και οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν με τα διαθέσιμα αμυντικά μέσα.

Η Ουκρανία βασίζεται σημαντικά στη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της για να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη πολιτικής βούλησης, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, για την παροχή αμυντικών δυνατοτήτων στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει «μαζική επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

«Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μαζική επίθεση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Πολεμική Αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. «Πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας, από κάθε ηγέτη και κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να μας τις παρέχει», δήλωσε.

«Είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρξει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.