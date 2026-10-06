Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

Snapshot Σχεδόν το 40% των ξένων μαχητών στην Ουκρανία προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Μισθοφόροι μεξικανικών και κολομβιανών καρτέλ εντάσσονται στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας για εκπαίδευση στη χρήση drones.

Τα καρτέλ αξιοποιούν τον πόλεμο στην Ουκρανία για να αποκτήσουν τεχνογνωσία και πλεονέκτημα στην εγκληματική τους δράση.

Το Μεξικό προειδοποίησε το Κίεβο για τη συμμετοχή μελών καρτέλ στη Διεθνή Λεγεώνα ήδη από πέρυσι.

Περίπου 16.000 ξένοι πολεμούν στην Ουκρανία, με σημαντική παρουσία από τη Λατινική Αμερική, ενώ εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται τη σύγκρουση για τους δικούς τους σκοπούς. Snapshot powered by AI

Μισθοφόροι μεξικανικών και κολομβιανών καρτέλ φέρονται να εντάσσονται στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας για να αποκτήσουν εμπειρία στον πόλεμο με drones.

Καθώς η χρήση FPV drones από τα καρτέλ αυξάνεται, πληθαίνουν οι αναφορές ότι εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στην Ουκρανία για να αποκτήσουν τεχνογνωσία από το πεδίο της μάχης.

Σε πλάνα που δημοσιοποίησε το Al Jazeera εμφανίζεται ένας φερόμενος μισθοφόρος να φωνάζει συνθήματα υπέρ των μεξικανικών καρτέλ Los Chapitos και Jalisco. Στο βίντεο όπως σημειώνεται δεν στάθηκε δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία ή η τοποθεσία.

Πέρυσι το Μεξικό προειδοποίησε το Κίεβο ότι μέλη των καρτέλ εντάσσονται στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας, η οποία αποτελείται από αλλοδαπούς που προσφέρονται εθελοντικά για να βοηθήσουν στον αγώνα κατά των ρωσικών στρατευμάτων. H εμπειρία και η τεχνογνωσία ενδεχομένως θα προσφέρει στα καρτέλ πενταετή προβάδισμα σε επίπεδο δυνατοτήτων, όπως επισημαίνει το δίκτυο.

Στην Ουκρανία πολεμούν περίπου 16.000 ξένοι, με το σχεδον 40% να προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Members of Mexican and Colombian cartels are reportedly joining Ukraine’s International Legion to gain drone-warfare experience. As cartel use of FPV drones grows, reports are mounting that criminal networks are exploiting the Ukraine war to acquire battlefield expertise. https://t.co/8E21rt1YFo — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 6, 2026

Αρκετά διεθνή δημοσιεύματα, κάνουν λόγο για εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία για να ωφελήσουν τους δικούς τους αγώνες εναντίον των κρατικών αρχών στην Κεντρική και Νότια Αμερική.