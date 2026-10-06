Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones
Σχεδόν το 40% των ξένων που πολεμούν για την Ουκρανία προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής
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- Σχεδόν το 40% των ξένων μαχητών στην Ουκρανία προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.
- Μισθοφόροι μεξικανικών και κολομβιανών καρτέλ εντάσσονται στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας για εκπαίδευση στη χρήση drones.
- Τα καρτέλ αξιοποιούν τον πόλεμο στην Ουκρανία για να αποκτήσουν τεχνογνωσία και πλεονέκτημα στην εγκληματική τους δράση.
- Το Μεξικό προειδοποίησε το Κίεβο για τη συμμετοχή μελών καρτέλ στη Διεθνή Λεγεώνα ήδη από πέρυσι.
- Περίπου 16.000 ξένοι πολεμούν στην Ουκρανία, με σημαντική παρουσία από τη Λατινική Αμερική, ενώ εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται τη σύγκρουση για τους δικούς τους σκοπούς.
Μισθοφόροι μεξικανικών και κολομβιανών καρτέλ φέρονται να εντάσσονται στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας για να αποκτήσουν εμπειρία στον πόλεμο με drones.
Καθώς η χρήση FPV drones από τα καρτέλ αυξάνεται, πληθαίνουν οι αναφορές ότι εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στην Ουκρανία για να αποκτήσουν τεχνογνωσία από το πεδίο της μάχης.
Σε πλάνα που δημοσιοποίησε το Al Jazeera εμφανίζεται ένας φερόμενος μισθοφόρος να φωνάζει συνθήματα υπέρ των μεξικανικών καρτέλ Los Chapitos και Jalisco. Στο βίντεο όπως σημειώνεται δεν στάθηκε δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία ή η τοποθεσία.
Πέρυσι το Μεξικό προειδοποίησε το Κίεβο ότι μέλη των καρτέλ εντάσσονται στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας, η οποία αποτελείται από αλλοδαπούς που προσφέρονται εθελοντικά για να βοηθήσουν στον αγώνα κατά των ρωσικών στρατευμάτων. H εμπειρία και η τεχνογνωσία ενδεχομένως θα προσφέρει στα καρτέλ πενταετή προβάδισμα σε επίπεδο δυνατοτήτων, όπως επισημαίνει το δίκτυο.
Στην Ουκρανία πολεμούν περίπου 16.000 ξένοι, με το σχεδον 40% να προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Αρκετά διεθνή δημοσιεύματα, κάνουν λόγο για εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία για να ωφελήσουν τους δικούς τους αγώνες εναντίον των κρατικών αρχών στην Κεντρική και Νότια Αμερική.