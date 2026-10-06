Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους

Καταγγελίες ότι άφησαν τις σορούς όλη νύχτα στην ύπαιθρο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο μεγιστάνας Wicknell Chivayo και η σύζυγός του Lucy Muteke σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στη Ζιμπάμπουε, και τα σώματά τους βρέθηκαν χωρίς κεφάλια λόγω επίθεσης από άγρια ζώα μετά την καθυστερημένη ανάκτηση.
  • Το ελικόπτερο συνετρίβη μετά από πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι έξι επιβαίνοντες.
  • Οι σοροί των θυμάτων παρέμειναν στον τόπο του δυστυχήματος μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας, γεγονός που εξηγεί την απώλεια κρίσιμων μερών των σωμάτων.
  • Ο Wicknell Chivayo ήταν γνωστός επιχειρηματίας της Ζιμπάμπουε με δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και για τις ευρείες δωρεές του σε διάφορους τομείς.
  • Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ το ζευγάρι θα ταφεί μαζί στο νεκροταφείο Glen Forest στην Χαράρε.
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Εκτός από το πένθος η οικογένεια ενός μεγιστάνα, πρέπει να διαχειριστεί και τη φρίκη να θάψει τη σορό του και της συζύγου του, που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με ελικόπτερο, χωρίς τα κεφάλια τους, καθώς φέρεται να καταβροχθίστηκαν από άγρια ζώα, εξαιτίας της καθυστερημένης ανάκτησης των λειψάνων τους.

Ο Wicknell Chivayo και η Lucy Muteke έχασαν τη ζωή τους μέσα στο μοιραίο αεροσκάφος που συνετρίβη στη Ζιμπάμπουε μόλις 40 λεπτά μετά την απογείωση.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, Χέρμπερτ Τσιβάγιο, δήλωσε ότι τα ακέφαλα πτώματά τους ήταν «αγνώριστα», από τη φωτιά στο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με καταγγελία μία πρώην πολιτικού και δικηγόρου Φατζάι Μαχέρε οι σοροί των θυμάτων παρέμειναν στον τόπο του δυστυχήματος έως το πρωί της επόμενης ημέρας απευθύνοντας το ερώτημα: «Γιατί εκπλήσσονται τώρα που λείπουν κρίσιμα μέρη των σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλών των νεκρών;»

Το ζευγάρι πρόκειται να ταφεί δίπλα-δίπλα στο νεκροταφείο Glen Forest στην Χαράρε την Πέμπτη.

Η αιτία της συντριβής εξακολουθεί να διερευνάται, αλλά, όπως φαίνεται, το αεροσκάφος συνετρίβη μετά από μια τεράστια πυρκαγιά. Και οι έξι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Ο Wicknell είχε καταστεί ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της Ζιμπάμπουε και ήταν γνωστός για τα ευρέως δημοσιευμένα δώρα που προσέφερε σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, εκκλησίες, μουσικούς, δημοσιογράφους και influencers των κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός και η Lucy επέστρεφαν στη Χαράρε μετά από επίσκεψη στο εργοτάξιο μιας νέας έπαυλης στην ύπαιθρο, όταν το ελικόπτερο συνετρίβη.

Ο δισεκατομμυριούχος Wicknell είχε συγκεντρώσει την τεράστια περιουσία του μέσω διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων έργων στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών στη Ζιμπάμπουε.

Οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες και οι πολιτικές του διασυνδέσεις είχαν προκαλέσει στο παρελθόν αντιπαραθέσεις σε ολόκληρη την Αφρική.

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