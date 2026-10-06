Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

Snapshot Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση δήλωσε ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη πληρωθεί 300.000 ευρώ για πνευματικά δικαιώματα και δεν υπάρχει άλλη ενεργή νομική αξίωση.

Υπήρξε διαφωνία σχετικά με τις θέσεις των προσκεκλημένων του Καρβέλα στο ΟΑΚΑ, αλλά η αλλαγή έγινε συναινετικά, σύμφωνα με τη νομική πλευρά της Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας καταγγέλλει βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική ρήξη με την Άννα Βίσση, καθώς και διαφωνία για την αμοιβή του και τη μεταχείριση πριν τη συναυλία.

Ο Καρβέλας αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συναυλία όταν του ανακοινώθηκε ότι δεν θα πληρωθεί και ότι η θέση του και των προσκεκλημένων του άλλαξε μονομερώς από την παραγωγή.

Η πλευρά Καρβέλα υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε να υπογράψει σιωπητήριο για να λάβει την αμοιβή, κάτι που αρνήθηκε θεωρώντας το προσβλητικό και περιοριστικό της ελευθερίας έκφρασης. Snapshot powered by AI

Τη δική του απάντηση στη σκληρή ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα για όσα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, συνέβησαν πριν και μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έδωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τόσο το οικονομικό σκέλος όσο και το θέμα που προέκυψε με τις θέσεις των προσκεκλημένων του γνωστού συνθέτη.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, κάνοντας λόγο για ποσό 300.000 ευρώ που έχει καταβληθεί μέσω της Αυτοδιαχείρισης. «Ο κ. Καρβέλας έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπει η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Εάν ο κύριος Καρβέλας έχει άλλα νομικά επιχειρήματα, εγώ θα του έλεγα αντί να στείλει εξώδικα, να μιλήσει απευθείας μαζί μου να βρούμε μια λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη ενεργή οικονομική αξίωση που να στηρίζεται είτε σε σύμβαση είτε στον νόμο. «Έχει πληρωθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Υπάρχει η Αυτοδιαχείριση, ένας νομικός θεσμός που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει άλλη αξίωση ενεργή που να στηρίζεται στον νόμο ή στη σύμβαση», υποστήριξε.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος θέλησε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι εφόσον ο Νίκος Καρβέλας θεωρεί πως έχει διαφορετική οικονομική απαίτηση, αυτή μπορεί να συζητηθεί. «Εάν υπάρχει οικονομική αξίωση, μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Εάν δεν συμφωνήσουμε, τότε μπορούμε να πάμε στη Δικαιοσύνη. Σας λέω εγώ, όμως, ως νομικός ότι αξίωση που μπορεί να στηρίζεται σε σύμβαση δεν υπάρχει. Μπορούμε, πάντως, να μιλήσουμε μόνοι μας και να βρούμε λύση», σημείωσε.

«Δεν έχω άποψη για τις καλλιτεχνικές διαφορές»

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανακοίνωσης του Νίκου Καρβέλα που αναφέρεται στις διαφορετικές καλλιτεχνικές αντιλήψεις του ίδιου και της Άννας Βίσση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κράτησε σαφείς αποστάσεις. «Εάν έχει διαφορετικές προσεγγίσεις σε καλλιτεχνικά θέματα και στη φιλοσοφία με την οποία θα πρέπει να κινείται στον χώρο του τραγουδιού ή στον χώρο της Τέχνης η Άννα Βίσση, εγώ δεν έχω άποψη επ’ αυτού, εγώ είμαι νομικός», δήλωσε.

Με τον τρόπο αυτό, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας διαχώρισε το νομικό και οικονομικό σκέλος της υπόθεσης από τη βαθύτερη καλλιτεχνική διαφωνία που περιέγραψε ο Νίκος Καρβέλας στη δική του ανακοίνωση.

«Υπήρξε θέμα με τις θέσεις των προσκεκλημένων του κ. Καρβέλα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου για ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης του Νίκου Καρβέλα: το ζήτημα με τις θέσεις στο ΟΑΚΑ. Ο γνωστός ποινικολόγος παραδέχθηκε ότι υπήρξε πράγματι διαφωνία ανάμεσα στην παραγωγή και την πλευρά του Νίκου Καρβέλα σχετικά με το πού θα κάθονταν οι προσκεκλημένοι του συνθέτη.

«Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα θέμα με τους προσκεκλημένους του κυρίου Καρβέλα και την παραγωγή, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό», είπε. Όπως εξήγησε, η παραγωγή δεν επιθυμούσε οι συγκεκριμένοι προσκεκλημένοι να βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου καθόταν ο παραγωγός με τους δικούς του καλεσμένους και, για τον λόγο αυτό, οι θέσεις τους μετακινήθηκαν σε άλλο σημείο του ΟΑΚΑ.Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι η αλλαγή δεν έγινε μονομερώς. «Συναινετικά έγινε η αλλαγή θέσεων. Είχα επικοινωνία μαζί του με γραπτά μηνύματα, η αλλαγή έγινε συναινετικά αφού μίλησα με τη σύζυγό του, δεν φάνηκε να υπάρχει πρόβλημα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη εκδοχή διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη που παρουσίασε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η αλλαγή των θέσεων έγινε σε βάρος του και των προσκεκλημένων του και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που τελικά δεν έδωσε το «παρών» στη συναυλία.

Καρβέλας vs Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή»

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με την απουσία του από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, περιγράφοντας μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική ρήξη με την τραγουδίστρια και πρώην σύζυγό του , αλλά και σοβαρή διαφωνία με την εταιρεία παραγωγής γύρω από την αμοιβή του και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε λίγες ώρες πριν από τη συναυλία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα:

«Τις τελευταίες ημέρες, διαδίδονται πολλά και ανακριβή ως προς την απουσία μου από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο με ερμηνεύτρια την Άννα Βίσση.

Απέναντι στις ανακρίβειες που ακούγονται, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμη και αυτοί που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια μου ή δεν με συμπαθούν, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν πως όταν μιλάω, μιλάω με, υπερβολική ίσως, ειλικρίνεια και αμεσότητα.

Έτσι θα κάνω και τώρα. Ησχέση μου με την Άννα Βίσση, καλλιτεχνική και προσωπική, είναι γνωστή. Έχω συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο της δισκογραφίας της. Έχω βιώσει μαζί της και τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μας πορείας.

Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και εμφανίσεις της Άννας, όπως αποτυπώθηκε και στην επιλογή των τραγουδιών της συναυλίας στο ΟΑΚΑ: τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα είναι δικές μου δημιουργίες. Στην κοινή διαδρομή μας με την Άννα, έως σήμερα, λειτουργούσαμε με πλήρη συνεννόηση και ενότητα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι επιλογές για το πώς, πού και πότε θα παρουσιαστούν τα τραγούδια μου αποφασίζονταν από κοινού μεταξύ μας.

Η Άννα καταλάβαινε και εμένα και τη μουσική μου. Γι’ αυτό το λόγο, σπάνια υπήρχε οποιαδήποτε απόκλιση ή διαφωνία ανάμεσά μας. Όλα αυτά, δυστυχώς, φαίνονται να έχουν αλλάξει.

Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Οι ως τώρα συναυλίες μας είχαν στο επίκεντρό τους τη δύναμη των τραγουδιών, την ερμηνεία της Άννας και, πάνω από όλα, την αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική μας.

Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει με την Άννα μεγάλες και εντυπωσιακές παραγωγές. Όμως το μέγεθος και ο εντυπωσιασμός δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός.

Όταν η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΟΑΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανεπραγματικά τα τραγούδια μας σε έναν τέτοιο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 Ευρώ.

Σέβομαι απόλυτα όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως μια τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστιέται την αμεσότητα και να διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες.

Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούνε τα τραγούδια μου από θέσεις με μειωμένη ως καθόλου ορατότητα, σε ένα αχανές γήπεδο. Άλλο να προσφέρεται ένα ωραίο θέαμα, και άλλο τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον, συνοδευτικό υλικό για ένα φαραωνικό «υπερθέαμα» εικόνας που το παρακολουθείς από γιγαντοοθόνες. Δεν είναι θέμα επιλογής «χώρων».

Είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Αρέσουν δεν αρέσουν, τα τραγούδια μου έχουν μια δόση απειθαρχίας και, αυτό που λένε (ή μου καταλογίζουν), μια δόση «τρέλας». Αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Πότε προκλητικά, πότε αστεία, πότε απλά και πότε πιο συνθετικά περίπλοκα, πότε συγκινητικά και πότε «θεατρικά», τα τραγούδια μου απαιτούν έναν πηγαίο αυθορμητισμό. Δεν θέλω να τα βλέπω καλογυαλισμένα, ούτε θέλω να τα δω να γίνονται αλατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ.

Κάποιοι πρόλαβαν να «διαρρεύσουν» διάφορα για οικονομικές διαφορές μου με την εταιρεία παραγωγής, νομίζοντας, ίσως, πως θα «μεταθέσουν» τη συζήτηση από την βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία που πλέον χαρακτηρίζει τη σχέση μας με την Άννα. Ίσως, από την άλλη πλευρά, να διέρρευσαν όσα διέρρευσαν, θεωρώντας πως θα διστάσω να αναφερθώ και στο θέμα αυτό. Αν με ήξεραν καλύτερα, θα γνώριζαν ότι δεν διστάζω ποτέ μπροστά στην αλήθεια. Βιοπορίζομαι από τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια.

Ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του, όπως πρέπει να αμείβεται οποιοσδήποτε άνθρωπος εργάζεται. Έτσι άλλωστε δουλεύαμε πάντοτε με την Άννα. Αυτή ήταν η συμφωνία που τηρούσαμε στις προηγούμενες συναυλίες (Καλλιμάρμαρο): ελάμβανα αμοιβή και αυτό ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που με εκπροσωπεί, ως συνθέτη και στιχουργό.

Λίγες μόλις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας και ενώ η Άννα εντελώς απρόσμενα μου είπε να μην συμμετάσχω στις μουσικές πρόβες στο ΟΑΚΑ, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Αδυνατώ να κατανοήσω το γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η πληρωμή μουσικών, συντελεστών και τεχνικού προσωπικού συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγουδιών της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος που οφείλει να έχει προϋπολογίσει η εταιρεία παραγωγής.

Πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσιγραφικά στον δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος του παραγωγού είναι μεγάλο. Και μάλιστα για μια συναυλία που ο ίδιος ο παραγωγός επέλεξε να κάνει, χωρίς καν να ρωτήσει τον δημιουργό. Τους ενημέρωσα, από πλευράς μου, ότι δεν ζητούσα τίποτα περισσότερο από το να πάρω τη συμφωνημένη αμοιβή που είχα πάρει σε ανάλογες περιπτώσεις και που φυσικά ήταν σε πλήρη γνώση της εταιρείας παραγωγής μέσω της Άννας. Γρήγορα κατάλαβα πως το οικονομικό θέμα ήταν απλώς η πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς εναντίον μου.

Ωστόσο, πείστηκα από το περιβάλλον μου να πάω στη συναυλία, παρά το αρνητικό κλίμα που ήδη υπήρχε με την εταιρεία παραγωγής, για να τιμήσω το κοινό. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής, ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια, σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής, απάντησα το αυτονόητο: ότι η ενέργειά τους ήταν απόλυτα προσβλητική για εμένα και ότι θα ερχόμουν στη συναυλία, και θα καθόμουν, και εγώ και οι προσκεκλημένοι μου, στις αρχικές μας θέσεις. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Όταν ρώτησα επί λέξει «Και τι θα κάνετε; Θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου;», η απάντηση που πήρα ήταν ότι, πράγματι, αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι, στην περίπτωση αυτή, παύει οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα, σε προσωπικό επίπεδο, ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μουμεταφέρθηκε από την Νίκη Βίσση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μια λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα: Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου. Φυσικά , δεν πήγα στη συναυλία.

Η τελευταία πράξη της προσβλητικής συμπεριφοράς που μου επιφύλαξαν ήλθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Χωρίς να έχει συμφωνηθεί τίποτα τέτοιο μεταξύ μας, έθεσαν ως προϋπόθεση, για να μου καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή, να υπογράψω ότι δεν θα έκανα καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα, και μάλιστα με απειλή ποινής χιλιάδων ευρώ εφόσον έκανα κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν δέχθηκα να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα. Και μάλιστα με χρήμα που δεν μου το «χάριζαν», αλλά ήταν η αμοιβή που δικαιούμουν ως δημιουργός των τραγουδιών. Καμία πρόθεση δεν είχα και δεν έχω να προσβάλω τον οποιονδήποτε.

Προσβολή δεν είναι να εκφράζεσαι ελεύθερα και ειλικρινά. Προσβολή είναι να απαιτούν από σένα να μην μιλάς και να μην εκφράζεις τη γνώμη σου. Ο δημιουργός ενός καλλιτεχνικού έργου έχει δικαίωμα να αμείβεται και δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό. Έχει, επίσης, χρέος να υπερασπίζεται την ακεραιότητά του έργου και τις συνθήκες παρουσίασής του. Έχει χρέος και δικαίωμα να επιλέγει το πώς το έργο του πλαισιώνεται αισθητικά, κοινωνικά και ιδεολογικά. Έχει δικαίωμα, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να εκφράζει αμφιβολίες και αντιρρήσεις στην περίπτωση που αυτή η πλαισίωση έρχεται σε σύγκρουση με τις καλλιτεχνικές προθέσεις, την προσωπικότητα και την κοινωνική στάση του.

Καταλήγοντας, νομίζω ότι γίνεται σαφές από όσα ανέφερα, ότι τόσο αυτό το δελτίο τύπου, όσο και οι επόμενες κινήσεις μου, αποσκοπούν στην υπεράσπιση του έργου μου και στην απόδοση στο πρόσωπό μου του σεβασμού που μου αναλογεί ως δημιουργού».

Εικόνες έξω από το ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση Eurokinissi

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