Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Τι συνέβη πραγματικά μεταξύ τους - «Κανένα εξώδικο»

Snapshot Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, διέψευσε την ύπαρξη εξώδικου ή δικαστικής διαμάχης με τον Νίκο Καρβέλα.

Έχουν καταβληθεί περίπου 300.000 ευρώ στον Νίκο Καρβέλα από την εταιρεία παραγωγής πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Ο Νίκος Καρβέλας δεν παρέστη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ και δεν υπάρχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ αυτού και της εταιρείας παραγωγής.

Οι συμφωνίες μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα τηρήθηκαν κανονικά, και προτείνεται φιλικός διάλογος για τυχόν αξιώσεις.

Η πληροφορία ότι ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε να μην ερμηνεύσει η Άννα Βίσση τραγούδια του διαψεύστηκε κατηγορηματικά. Snapshot powered by AI

«Δεν υπάρχει εξώδικο, ούτε αγωγή, ούτε κάποια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα», ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Ο ίδιος διέψευσε ότι η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν έρθει σε έντονη ρήξη με αφορμή τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο συνθέτης δεν βρισκόταν καν στη συναυλία εκείνο το βράδυ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα ποσό περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, έχει ήδη καταβληθεί στον Νίκο Καρβέλα από την εταιρεία παραγωγής.

«Καταβλήθηκαν στον κύριο Καρβέλα γύρω στις 300.000 ευρώ»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση ήταν κατηγορηματικός ως προς το οικονομικό σκέλος.

«Ο Νίκος Καρβέλας για τους δικούς του λόγους δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρία παραγωγής και στον κύριο Καρβέλα. Καμία. Καταβλήθηκαν στον κύριο Καρβέλα γύρω στις 300.000 ευρώ από την εταιρία παραγωγής της κυρίας Κούστα πριν από τη συναυλία», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσα είχαν συμφωνηθεί ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα τηρήθηκαν.

«Αν ο κύριος Καρβέλας έχει κάποια αξίωση ή κάποιο παράπονο ας με πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουμε φιλικά για να το λύσουμε. Αν δεν θέλει ο ίδιος να με πάρει, ας με πάρει ο δικηγόρος του», πρόσθεσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ουσιαστικά την κατάσταση έναν καλόπιστο διάλογο που μπορεί να οδηγήσει σε λύση χωρίς δικαστική αντιπαράθεση.

«Αποκλείεται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας να οδηγηθούν στα δικαστήρια»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε πως, όσο ο ίδιος εκπροσωπεί νομικά την Άννα Βίσση, δεν πρόκειται να επιτρέψει να οδηγηθεί η σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα σε δικαστική διαμάχη.

«Όσο είμαι εγώ δικηγόρος αποκλείεται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας να οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει ούτε εξώδικο ούτε αγωγή», είπε.

«Αν ο κύριος Καρβέλας έχει κάποια αξίωση ή κάποιο παράπονο ας με πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουμε φιλικά για να το λύσουμε. Αν δεν θέλει ο ίδιος να με πάρει, ας με πάρει ο δικηγόρος του», πρόσθεσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ουσιαστικά την κατάσταση έναν καλόπιστο διάλογο που μπορεί να οδηγήσει σε λύση χωρίς δικαστική αντιπαράθεση.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας στην συναυλία της τραγουδίστριας το 2023, στο Ηρώδειο

Το χρονικό της συναυλίας και όσα ακολούθησαν

Η αφετηρία της συζήτησης για τη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα ήταν η μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε με τεράστια προσέλευση κόσμου και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Ο Νίκος Καρβέλας, ο άνθρωπος με τον οποίο η Άννα Βίσση έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της πορείας, δεν βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Σε αντίθεση με άλλες σημαντικές συναυλίες της τραγουδίστριας, όπου ο ίδιος έχει εμφανιστεί στη σκηνή και έχει μοιραστεί μαζί της τη στιγμή, αυτή τη φορά απουσίαζε.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν ακόμη και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο συνθέτης φέρεται να ζήτησε από την Άννα Βίσση να μην ερμηνεύει ξανά τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος.

Όλα αυτά, ωστόσο, διαψεύστηκαν από τον δικηγόρο της Άννας Βίσση, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εξώδικο ή αγωγή και ότι δεν υφίσταται οικονομική διαφορά με τον Νίκο Καρβέλα.

«Είναι το άλλο μου μισό»

Η Άννα Βίσση, πάντως, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Νίκο Καρβέλα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μιλώντας με θερμά λόγια για τον άνθρωπο που έχει γράψει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η απουσία του, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη και τις επόμενες ημέρες άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες περί ρήξης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, με το οικονομικό σκέλος της συναυλίας να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μέχρι στιγμής ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με την υπόθεση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κάνει ανακοίνωση.

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