Ζωγράφου: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε αρχικά για ενδεχόμενο εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε οικιακή συσκευή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ζωγράφου: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου – Δύο άτομα στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην οδό Παπάγου 99, στου Ζωγράφου, σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου το βράδυ της Τρίτης 6/10.
  • Αρχικά υπήρχε ανησυχία για εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά οι έρευνες αποκλείουν βομβιστική ενέργεια.
  • Η έκρηξη πιθανόν προκλήθηκε από οικιακή συσκευή σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.
  • Υπήρξαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και δύο άτομα, ηλικίας 33 και 24 ετών, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Η Πυροσβεστική διεξάγει την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.
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Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (6/10) στην οδό Παπάγου 99, στου Ζωγράφου, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Από την αρχική έρευνα, ωστόσο, δεν προέκυψαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε βομβιστική ενέργεια. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από οικιακή συσκευή.

Από το συμβάν σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ ένας 33χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

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