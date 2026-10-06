Γεωργιάδης από την Κάλυμνο: «Αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη των ασθενών»
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη από την επίσκεψη του στο Νοσοκομείο Καλύμνου
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- Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Καλύμνου και δημοσίευσε βίντεο με το κλίμα που συνάντησε εκεί.
- Αναφέρθηκε στην ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες που άκουσε από ασθενείς, παρά την καθημερινή κριτική που δέχεται.
- Στο νοσοκομείο εφαρμόστηκε μια νέα ιδέα που σχεδιάζεται να επεκταθεί σύντομα σε όλη την Ελλάδα.
- Κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν και να κοινοποιήσουν το βίντεο από την επίσκεψή του στην Κάλυμνο.
- Ευχαρίστησε τους πολίτες για την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους.
Βίντεο από την επίσκεψή του στην Κάλυμνο και το Νοσοκομείο του νησιού δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μεταφέροντας το κλίμα που συνάντησε κατά την παρουσία του εκεί.
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα λόγια ευγνωμοσύνης που, όπως σημειώνει, άκουσε από ασθενείς του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσαν μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με την κριτική που δέχεται καθημερινά.
«Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα από τους αντιπάλους μας, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη και τα λόγια ευχαριστίας που άκουσα σήμερα από τους ασθενείς του Νοσοκομείου Καλύμνου», αναφέρει στην ανάρτησή του.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν και να κοινοποιήσουν το βίντεο από την επίσκεψή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε μια νέα πρακτική που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόστηκε στο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια ιδέα που πρόκειται να επεκταθεί σύντομα και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, με στόχο, όπως σημειώνει, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
«Δεν σας το έχω ζητήσει ποτέ, αλλά σήμερα σας το ζητώ. Όχι μόνον να δείτε αλλά και να διαδώσετε αυτό το βίντεο από την Κάλυμνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τους πολίτες για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους.
«Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας», έγραψε.