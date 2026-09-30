Medwatch: «Εξαφανίστηκαν» 9 στις 10 διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών – Οι 223 «κόκκινες» περιπτώσεις

Snapshot Οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 91% στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας του Medwatch.

Τα πιθανά ευρήματα κόκκινων παραβάσεων μειώθηκαν από 264 σε 223 παρά τον τριπλασιασμό των δομών που εξετάστηκαν.

Εντοπίστηκαν έξι βασικές κατηγορίες παραβάσεων, μεταξύ των οποίων οδοντίατροι που διαφημίζουν απαγορευμένα αισθητικά ενέσιμα και μη ιατροί που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Snapshot powered by AI

Λιγότερες πιθανές «κόκκινες» παραβάσεις διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών, εντόπισε το Medwatch, κατά τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του, σε σχέση με την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του, στην Αττική. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε στις 14/9 και μέχρι την Παρασκευή 18/9 είχε εντοπίσει 264 «κόκκινες» δομές, με πιθανές παραβάσεις.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, στον έλεγχο εντάχθηκε ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Παρόλο που οι εξεταζόμενες δομές αυξήθηκαν, τα πιθανά ευρήματα μειώθηκαν σε 223. Αυτές οι «κόκκινες δομές» αφορούν 172 μη ιατρικές επιχειρήσεις και 51 ιατρεία.

Η μείωση αυτή έχει δύο παραμέτρους: αφενός κάποια από τα πρώτα πιθανά ευρήματα αξιολογήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ύποπτα, αφετέρου φαίνεται πως μεγάλο ποσοστό των διαδικτυακών διαφημίσεων έχει ήδη αποσυρθεί, υπό το φόβο της σάρωσης. Η μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών υπηρεσιών είναι της τάξης του 91%.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων της πλατφόρμας Medwatch, τα «κόκκινα» ευρήματα βαίνουν μειούμενα, φαίνεται πως επέρχεται συμμόρφωση, καθώς η πλατφόρμα αναγκάζει τους όποιους παραβάτες να «μαζευτούν». «Άρα, η πλατφόρμα έχει κάνει τη δουλειά της σε μεγάλο βαθμό».

Οι έξι κατηγορίες ευρημάτων που ξεχωρίζουν

Από τη σάρωση του διαδικτύου και των social media, 101 κόκκινες περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε δομές αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 16 του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και 80 του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι έξι κατηγορίες ευρημάτων που ξεχωρίζουν είναι οι εξής:

Οδοντίατροι με ενέσιμα αισθητικής ιατρικής:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό (69), PRP (24), μεσοθεραπεία (17), Botox (5), νήματα (4). Η εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους την αλλαντική τοξίνη για θεραπευτικό σκοπό, όχι τα fillers. Επιπλέον 50 διαφημίσεις Botox από οδοντιατρεία.

Βλαστοκύτταρα και εξωσώματα σε ιατρείο:

231 ευρήματα V12 (σ.σ. πράξη που απαιτεί ανώτερη κατηγορία δομής ή/και μη ιατρός ή ειδικότητα εκτός πλαισίου) από τις 22-09: 135 σε απλά ιατρεία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Προϊόντα προηγμένων θεραπειών που απαιτούν έγκριση ΕΟΦ.

Φάρμακα με συνταγή, ονομαστικά, στο κοινό:

911 περιεχόμενα συν 151 αναφέρουν εμπορικές ονομασίες προϊόντων botox. Νέα ομάδα αποτελούν τα ενέσιμα φάρμακα απώλειας βάρους, σε 18 περιεχόμενα. 598 από τα 850 V4 (σ.σ. συνταγογραφούμενο φάρμακο διαφημίζεται στο κοινό) είναι σε ιατρεία.

Μη ιατροί που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις:

468 ΚΟΚΚΙΝΑ V2 (σ.σ. μη ιατρός ή ειδικότητα εκτός πλαισίου): μεσοθεραπεία 178, laser 120, υαλουρονικό 39, Botox 18, PRP 15, λιποαναρρόφηση 8. Αδίκημα από μόνη της η διαφήμιση (άρ. 339 Ν. 4512/2018). 172 τέτοιες επιχειρήσεις: 71 ΙΣΑ, 68 ΙΣΘ, 12 ΙΣΠ.

Βεβαιώσεις και συνταγές ως προϊόν:

16 ευρήματα V9 (σ.σ. ιατρική εξέταση χωρίς εξέταση/ως προϊόν): 13 βεβαιώσεις με τιμή ή «άμεσα», 1 ρητά χωρίς εξέταση (παραπέμφθηκε), 2 συνταγές φαρμακευτικής κάνναβης μέσω chat — κανόνας που τέθηκε σε λειτουργία στις 28-09.

Ο όρος «ιατρικός» χωρίς βεβαίωση:

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας με «ιατρικ-» στην επωνυμία, 3 από αυτές κέντρα φυσικοθεραπείας. Χωριστό αδίκημα από το 2025 (άρ. 339 §4).

Τι δεν βρήκε το Medwatch:

Κανένα κομμωτήριο με ενέσιμο Botox.

Κάτω του 1% οι «παραβάτες» ιατροί

Τις επόμενες ημέρες, στις βάσεις του Medwatch θα ενσωματωθούν τα ψηφιακά μητρώα και από τους υπόλοιπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Ακολουθούν οι οδοντίατροι, οι φυσικοθεραπευτές και οι διαιτολόγοι.

«Θέλουμε να αποκαταστήσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης» τόνισε ο υπουργός Υγείας. «Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθώ τη συνολιή απαξίωση του ιατρικού κόσμου. Ούτε όλοι οι ιατροί είναι απατεώνες ούτε όλοι παραβάτες». Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το συνολικό ποσοστό των παραβατών από τον ιατρικό κόσμο είναι κάτω του 1%. Κάλεσε, τέλος, τον κόσμο να συνεχίσει να εμπιστεύεται τον ιατρό του.

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