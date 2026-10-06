Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία μετά από αίτημα γείτονα, που είδε την αλληλογραφία να συσσωρεύεται έξω από την πόρτα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντέιβιντ Γκρόνικ σκότωσε τη σύζυγό του Λόρα και την κόρη τους Σλόαν πριν αυτοκτονήσει στο σπίτι τους στο Μοντγκόμερι Τάουνσιπ.
  • Τα πτώματα βρέθηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι, με τη Λόρα και τη Σλόαν σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια και τον Ντέιβιντ σε άλλο σημείο με το όπλο στο χέρι.
  • Η οικογένεια δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και διατηρούσε συνδρομές σε αποκλειστικά ιδιωτικά κλαμπ.
  • Ο Ντέιβιντ Γκρόνικ ήταν ανώτερος αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος στην Land Services USA και είχε ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων και Αγγλική Φιλολογία.
  • Η κόρη τους Σλόαν είχε σπουδές σε ιδιωτικό σχολείο και σχολή τέχνης, και παρακολουθούσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολή Σχεδίου του Ρόουντ Άιλαντ.
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Η έπαυλη των 1,7 εκατ, δολαρίων έκρυβε μία οικογενειακή τραγωδία, όταν ανακαλύφθηκαν τα πτώματα των μελών μιας οικογένειας, όπου ο πατέρας φέρεται να σκότωσε σύζυγο και κόρη, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν, καθώς η οικογένεια σε πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ενώ διατηρούσε συνδρομές σε ιδιωτικά κλαμπ.

Ο Ντέιβιντ Γκρόνικ, 61 ετών, η σύζυγός του Λόρα Γκρόνικ, 62 ετών, και η κόρη τους, Σλόαν Γκρόνικ, 24 ετών, βρέθηκαν και οι τρεις με τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι στο σπίτι τους στο Μοντγκόμερι Τάουνσιπ στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Σόμερσετ.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε πέθαναν, ωστόσο οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι της Λόρα και της Σλόαν ήταν ανθρωποκτονίες, ενώ αυτός του Ντέιβιντ ήταν αυτοκτονία.

Η αστυνομία κλήθηκε αρχικά σε μια κατοικία το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου, αφού έλαβε αίτημα από γείτονα για έλεγχο της κατάστασης των κατοίκων, σύμφωνα με την Εισαγγελία, καθώς είχε συσσωρευτεί αλληλογραφία. Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους ενοίκους και ξεκίνησε έρευνα για τον τόπο όπου βρίσκονταν.

Μπήκαν τελικά στην οικία, το απόγευμα της επόμενη ημέρας και ανακάλυψαν τα τρία πτώματα.

Η Λόρα και η Σλόαν βρέθηκαν σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια, ενώ ο Ντέιβιντ βρέθηκε σε άλλο σημείο του σπιτιού με το όπλο ακόμα στο χέρι.

Ο Ντέιβιντ Γκρόνικ ήταν ανώτερος αντιπρόεδρος και νομικός σύμβουλος ασφαλιστικών συμβολαίων στην Land Services USA, μια ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τη Φιλαδέλφεια που ασχολείται με εμπορικές συναλλαγές ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Montgomery News. Είχε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας από το McDaniel College, όπου έπαιζε λακρός, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Η Σλόαν Γκρόνικ αποφοίτησε από το The Hun School, ένα πολυτελές ιδιωτικό οικοτροφείο στο Πρίνστον, και στη συνέχεια από το Savannah College of Art and Design. Παρακολουθούσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολή Σχεδίου του Ρόουντ Άιλαντ.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο Μοντγκόμερι Τάουνσιπ από το Πρίνστον και ήταν μέλη του αποκλειστικού Bedens Brook Country Club στο Σκίλμαν, καθώς και του TPC Jasna Polana, ενός κορυφαίου ιδιωτικού κλαμπ στο Πρίνστον.

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