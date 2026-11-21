Snapshot Ο γεωλόγος Γιώργος Καρβούνης έφτασε μέχρι την 15η και τελευταία ερώτηση του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» για το έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Ξεκίνησε το παιχνίδι δηλώνοντας στόχο να φτάσει στην κορυφή και απάντησε χωρίς βοήθεια μέχρι την έβδομη ερώτηση.

Στην τελευταία ερώτηση για τον πρώτο τουρίστα στο διάστημα, δεν ένιωσε σίγουρος και αποχώρησε με 30.000 ευρώ.

Η σωστή απάντηση στην κρίσιμη ερώτηση ήταν ο Ντένις Τίτο.

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τον Γιώργο Καρβούνη ως έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες που έχουν περάσει από το τηλεπαιχνίδι. Snapshot powered by AI

Ο πιο δυνατός παίκτης του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» έφτασε ένα βήμα πριν τις 100.000 ευρώ, ανεβάζοντας την αγωνία στο «κόκκινο».

Ο Γιώργος Καρβούνης, ο οποίος είναι γεωλόγος και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Γεωχημεία, ξεκίνησε το παιχνίδι δηλώνοντας ότι θα φτάσει στην κορυφή και θα διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Ξεκινώντας τις απαντήσεις του έφτασε μέχρι την έβδομη ερώτηση χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία βοήθεια, αποδεικνύοντας ότι είναι ικανός να φτάσει το στόχο του. Την Παρασκευή 20/11 επέστρεψε στο πλατό προκειμένου να ολοκληρώσει το παιχνίδι του.

Κατάφερε να φτάσει μέχρι την 15η και τελευταία ερώτηση των 100.000 ευρώ, δηλώνοντας πως «ήρθα να σας πάρω τις 100.000». Ο παρουσιαστής, Γρηγόρης Αρναούτογλου, τον ρώτησε: «Το λες έτσι παντελονάτα;», με τον ίδιο να απαντά: «Ε, ναι, δωρεάν είναι».

Η τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση ήταν: «Ο πρώτος τουρίστας στο διάστημα ήταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας...», με τις εξής επιλογές: : «Α. Ρίτσαρντ Γκάριοτ, Β. Μαρκ Σάτλγουορθ, Γ. Γκρεγκ Όλσεν, Δ. Ντένις Τίτο».

Ο Γιώργος Καρβούνης, όμως, δεν ένιωσε σίγουρος για τη σωστή επιλογή και αποχώρησε με το ποσό των 30.000 ευρώ, με τον παρουσιαστή να τον χαρακτηρίζει έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες που πέρασαν ποτέ από το τηλεπαιχνίδι.

Η σωστή απάντηση στην τελευταία ερώτηση ήταν ο Ντένις Τίτο.

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