«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης έχασε τις 300.000 - Σταμάτησε ενώ ήξερε την απάντηση

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και γεμάτο αγωνία ήταν το χθεσινό (15/03) επεισόδιο του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού του ΑΝΤ1, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» καθώς ένας παίκτης φλέρταρε έντονα με το μεγαλύτερο διαθέσιμο χρηματικό ποσό των 300.000 ευρώ.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής τον Λευτέρη ο οποίος ξεχώρισε για τις γνώσεις του και είχε ήδη εξασφαλίσει τις 90.000 ευρώ, ωστόσο στην τελευταία ερώτηση αποφάσισε να κάνει πίσω παρότι φάνηκε να γνωρίζει τη σωστή απάντηση.

Μια ερώτηση χώριζε τον διαγωνιζόμενο από το ποσό των 300.000 ευρώ και ο παίκτης κλήθηκε να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση. Η ερώτηση των 300.000 ευρώ αφορούσε το πραγματικό όνομα του Χολιγουντιανού ηθοποιού, Μάικλ Ντάγκλας.

Οι επιλογές που είχε μπροστά του ήταν:

Α: Μάικλ Κέιν

Β: Μάικλ Τζέι Φοξ

Γ: Μάικλ Φασμπέντερ

Δ: Μάικλ Κίτον

Ο παίκτης εμφανίστηκε διστακτικός και «κολλούσε» στο να απαντήσει στην ερώτηση που θα εξασφάλιζε τα 300.000 ευρώ, ωστόσο δεν αισθανόταν την απαραίτητη σιγουριά για να «κλειδώσει» την απάντηση και να ρισκάρει τα 90.000 ευρώ που είχε ήδη κερδίσει.

Ο παίκτης εν τέλει αποφάσισε να σταματήσει και να «συμβιβαστεί» με τα 90.000 ευρώ. Όχι και άσχημα θα έλεγε κανείς! Όταν όμως αποφάσισε να μη παίξει και αφού «κλείδωσε», απάντησε θεωρητικά και υπέδειξε το Δ ως σωστή απάντηση.

Ο Μάικλ Κίτον ήταν όντως η σωστή απάντηση! Ο παίκτης είχε την αίσθηση για το ποια είναι η σωστή απάντηση αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο ένστικτό του τον κράτησε μακριά από το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ.

Πράγματι, ο Μάικλ Κίτον γεννήθηκε ως Michael John Douglas, αλλά επειδή το όνομα ήταν ήδη κατειλημμένο από τον διάσημο γιο του Κερκ Ντάγκλας, επέλεξε το καλλιτεχνικό «Κίτον» για να μπορεί να εγγραφεί στο Σωματείο Ηθοποιών.