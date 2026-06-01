Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και συνεχίζει τη διερεύνηση για να κατανοήσει τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου.

Απίστευτη τραγωδία λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας (1/6) στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων, όπου εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι 49χρονος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε κοντινή απόσταση από τον 49χρονο βρέθηκε και το αυτοκίνητό του. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία πιθανολογείται ότι ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάθισε στο παγκάκι να ηρεμήσει ή για να αντιμετωπίσει το άγχος του με κάποιο τσιγάρο και έμεινε από ανακοπή.

Ωστόσο αυτό θα το απαντήσει η ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία στη Λαμία, στην οποία παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή από το ΑΤ Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση.

Οι αστυνομικοί από το συγκεκριμένο τμήμα, έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και συλλέγουν όσες πληροφορίες θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

