Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

Την 1η Ιουνίου 2016, περίπου 7.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού για την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ

Newsbomb

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα
Afroditi_Zaggana
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 με στόχο να αναζωογονήσει τα συναυλιακά δρώμενα στην Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον πολιτισμό.
  • Η πρώτη διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 7.000 θεατές και φιλοξένησε καλλιτέχνες όπως οι Beirut, Pj Harvey και Sigur Rós.
  • Κατά τη δεκαετία λειτουργίας του, το φεστιβάλ παρουσίασε σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Iggy Pop, Nick Cave, Arctic Monkeys και Massive Attack.
  • Το Release Athens 2026 ξεκινά με τη συναυλία του Chris Isaak και συνεχίζεται στην Πλατεία Νερού με τις πρώτες εμφανίσεις των Limp Bizkit στην Ελλάδα.
  • Από το 2027, το φεστιβάλ θα μετακινηθεί σε νέο, μεγαλύτερο χώρο, σηματοδοτώντας το τέλος ενός κύκλου και την έναρξη μιας νέας εποχής.
Snapshot powered by AI

«Το Release Athens είναι ένα νέο φεστιβάλ που ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2016, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα δώσει μία ουσιαστική νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα στην Ελλάδα».

Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε, πριν από δέκα χρόνια, η ιστορία του Release Athens. Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη και αβέβαιη περίοδο για τη χώρα, με την ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι που να κοιτάζει προς τα έξω και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσα από τη μουσική, τις κοινές εμπειρίες και τον πολιτισμό.

Την 1η Ιουνίου 2016, περίπου 7.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού για την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, κάτω από τους ήχους των Beirut, Daughter και Cass McCombs.

Λίγες ημέρες αργότερα, εκείνη η πρώτη διοργάνωση φιλοξένησε την μαγική Pj Harvey και ολοκληρώθηκε με το συγκλονιστικό live των Sigur Rós - μια βραδιά που δύσκολα ξεχνιέται και που έδωσε την αίσθηση ότι κάτι καινούργιο είχε αρχίσει να γεννιέται.

sigur-ros.jpg

Από τότε μέχρι σήμερα, το Release Athens μεγάλωσε μαζί με το κοινό του. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, πέρασαν από τις σκηνές του καλλιτέχνες όπως οι Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, New Order, The Prodigy, Arctic Monkeys, Kylie Minogue, Rosalía, Pulp, Massive Attack, Slipknot, Judas Priest, Pet Shop Boys και τόσοι άλλοι. Συναυλίες που έγιναν αναμνήσεις και καλοκαίρια που συνδέθηκαν με βραδιές δίπλα στη θάλασσα, στην Πλατεία Νερού.

release2016029sigurrosthmarkou.jpg

Αυτή ακριβώς τη διαδρομή ακολουθεί και το επετειακό video για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ: μια πορεία μέσα στον χρόνο, στα πρόσωπα, στις στιγμές και στις εικόνες που διαμόρφωσαν την ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγες ημέρες ξεκινά το Release Athens 2026, αρχικά με το special show του Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το Σάββατο 13 Ιουνίου, ενώ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει ξανά τις πύλες της η Πλατεία Νερού, με την πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, μαζί με τους Viagra Boys και την Ecca Vandal.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ταυτόχρονα και το τέλος ενός πολύ σημαντικού κύκλου, καθώς το φεστιβάλ ετοιμάζεται να περάσει, από το 2027, σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο.

Όπως αναφέρει ο Θωμάς Μαχαίρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Release Athens:

«Η Πλατεία Νερού θα είναι πάντα κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας, το μέρος όπου μαζί δημιουργήσαμε τις πρώτες μεγάλες αναμνήσεις. Η είσοδός μας στη δεύτερη δεκαετία του Release Athens θα μας βρει πλέον σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο που μπορεί να στεγάσει όλα όσα ονειρευόμαστε για το μέλλον.

Παρά τα χρόνια που πέρασαν και την απόσταση που έχουμε ήδη διανύσει, μάλλον εξακολουθούμε να νιώθουμε κάπως σαν εκείνη την πρώτη ημέρα του 2016: λίγο αγχωμένοι, λίγο συγκινημένοι και πολύ έτοιμοι για αυτό που έρχεται μετά. Άλλωστε, τα σημαντικά πράγματα κρίνονται πάντα εκεί που χαμηλώνουν τα φώτα και ξεκινάει η μουσική. Εκεί θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και τα επόμενα χρόνια».

Όλες οι πληροφορίες για το Release Athens στο releaseathens.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Λυκαβηττό για 22χρονη: Άγνωστος την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – «Tσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε δέσει στο μπαλκόνι της τρεις γάτες με σχοινί - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

11:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται οι εξετάσεις αύριο για τα ΕΠΑΛ - Από Τετάρτη η συνέχεια για τα ΓΕΛ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα, άντεξε στους -28°C για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε επιφυλακή η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Γ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας

10:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ