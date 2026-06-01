Champions League: Έσβησε η τηλεόραση στο πιο κρίσιμο πέναλτι του τελικού - Βίντεο

Snapshot Ο τελικός του Champions League κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι μετά από 120 λεπτά αγώνα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ απέτυχε να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Γκάμπριελ της Άρσεναλ αστόχησε σε κρίσιμο πέναλτι που σφράγισε τη νίκη της Παρί.

Σε κατάστημα στη Γαλλία, η τηλεόραση έσβησε ακριβώς τη στιγμή της εκτέλεσης του κρίσιμου πέναλτι από τον Γκάμπριελ.

Το περιστατικό της διακοπής της μετάδοσης έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Την χειρότερη στιγμή έσβησε η τηλεόραση σε κατάστημα στην Γαλλία που πρόβαλλε τον τελικό του Champions League.

Ο τίτλος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αναμέτρηση που κράτησε 120 λεπτά. Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ παρέμεινε χωρίς τρόπαιο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «κανονιέρηδες» είδαν τους Έζε και Γκάμπριελ να αστοχούν, με τον δεύτερο να γίνεται ο μοιραίος της βραδιάς, καθώς το χαμένο του πέναλτι σφράγισε τον τίτλο για την Παρί.

Την ίδια ώρα, σε μαγαζί εστίασης που έδειχνε τον αγώνα, οι θαμώνες- φίλαθλοι της Παρί- έμαθαν τι είχε συμβεί λίγο αργότερα, αφού το βίντεο που έγινε viral δείχνει τη μοναδική τηλεόραση να κλείνει ακριβώς τη στιγμή που ο Γκάμπριελ είχε πάρει φόρα για την εκτέλεση. Η τύχη, τελικά, έκανε κι εκείνη το δικό της σχόλιο.

This may be the worst timed moment for a TV to turn off in history pic.twitter.com/DQI6JfuVcB — Barstool Sports (@barstoolsports) May 30, 2026

Διαβάστε επίσης