Champions League: Έσβησε η τηλεόραση στο πιο κρίσιμο πέναλτι του τελικού - Βίντεο
Σε μαγαζί εστίασης στην Γαλλία δεν είδαν το πέναλτι του Γκάμπριελ, καθώς έκλεισε ξαφνικά η τηλεόραση
Την χειρότερη στιγμή έσβησε η τηλεόραση σε κατάστημα στην Γαλλία που πρόβαλλε τον τελικό του Champions League.
Ο τίτλος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αναμέτρηση που κράτησε 120 λεπτά. Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ παρέμεινε χωρίς τρόπαιο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι «κανονιέρηδες» είδαν τους Έζε και Γκάμπριελ να αστοχούν, με τον δεύτερο να γίνεται ο μοιραίος της βραδιάς, καθώς το χαμένο του πέναλτι σφράγισε τον τίτλο για την Παρί.
Την ίδια ώρα, σε μαγαζί εστίασης που έδειχνε τον αγώνα, οι θαμώνες- φίλαθλοι της Παρί- έμαθαν τι είχε συμβεί λίγο αργότερα, αφού το βίντεο που έγινε viral δείχνει τη μοναδική τηλεόραση να κλείνει ακριβώς τη στιγμή που ο Γκάμπριελ είχε πάρει φόρα για την εκτέλεση. Η τύχη, τελικά, έκανε κι εκείνη το δικό της σχόλιο.