Νορβηγία: Οι παγετώνες λιώνουν και φέρνουν στο φως αρχαίους θησαυρούς χιλιάδων ετώ

Το λιώσιμο των παγετώνων στη Νορβηγία έχει αφήσει ακάλυπτο πλήθος αντικειμένων από χιλιάδες χρόνια πριν, ξεκινώντας έτσι έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για την ανάκτησή τους. Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία Secrets of the Ice έχει καταφέρει να διασώσει περίπου 4.500 αντικείμενα.

