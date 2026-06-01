Αγίου Πνεύματος: Σε επιφυλακή η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία σε εθνικές οδούς και λιμάνια για την αυξημένη επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, την ώρα που αναχώωρησαν τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και μετά, καθώς θα επιστρέψουν στο κλεινόν άστυ όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή αλλά και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις αναμένονται στα εθνικά οδικά δίκτυα, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12 δρομολόγια.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κινητικότητα για μονοήμερες αποδράσεις, με προορισμούς κυρίως την Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου παρατηρήθηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις.

Στο οδικό δίκτυο, η Τροχαία έχει αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σε ισχύ βρίσκεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση, να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Όπως επισημαίνεται, η υπομονή και η προσεκτική οδήγηση είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή επιστροφή.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, η εικόνα νωρίς το μεσημέρι ήταν ομαλή, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα στα διόδια της Ελευσίνας.

