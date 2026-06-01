Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά
Το Renault Caudron Rafale C.460, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αεροσκάφη της γαλλικής αεροπορικής ιστορίας, πέταξε ξανά στις 23 και 24 Μαΐου στο αεροπορικό σόου «Le Temps des Hélices», στη La Ferté-Alais, έξω από το Παρίσι.
Η δημόσια πτήση του θρυλικού αεροσκάφους ήρθε σχεδόν 90 χρόνια μετά το ρεκόρ που το έκανε γνωστό. Το Caudron Rafale C.460 είχε γράψει ιστορία το 1934, όταν η Hélène Boucher σημείωσε με αυτό νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για γυναίκες.
