Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς χρησιμοποιείται το voucher - Πού θα κάνετε έως και 12 διανυκτερεύσεις

Σε ποιες περιοχές μπορείτε να κάνετε έως 10 και 12 διανυκτερεύσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς χρησιμοποιείται το voucher - Πού θα κάνετε έως και 12 διανυκτερεύσεις
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026
  • 2027 της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και διάρκεια από 23 Μαΐου 2026 έως 22 Ιουνίου 2027.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν έως 6 διανυκτερεύσεις στα καταλύματα του Μητρώου Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές όπως οι Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος οι διανυκτερεύσεις φτάνουν έως και τις 10 δωρεάν.
  • Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων) παρέχονται έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν με αυξημένη επιδότηση όλο το χρόνο.
  • Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 25% ιδιωτική συμμετοχή, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.
  • Οι δικαιούχοι κάνουν κρατήσεις απευθείας με παρόχους και υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις και ενημέρωση της ΔΥΠΑ.
Snapshot powered by AI

Σε ισχύ βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027.

Το πρόγραμμα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε ήδη από τις 23 Μαΐου 2026, ενώ θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Τι προβλέπεται για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

  • είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών,
  • είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
  • είναι παιδιά ηλικίας 5 - 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη),
  • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

  • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
  • τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

  • ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του
  • ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Οι περιοχές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Λυκαβηττό για 22χρονη: Άγνωστος την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – «Tσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε δέσει στο μπαλκόνι της τρεις γάτες με σχοινί - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

11:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται οι εξετάσεις αύριο για τα ΕΠΑΛ - Από Τετάρτη η συνέχεια για τα ΓΕΛ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα, άντεξε στους -28°C για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε επιφυλακή η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Γ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας

10:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ