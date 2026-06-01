Νέα Σμύρνη: Στο Παίδων 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Το αγόρασε με πλαστή ταυτότητα

Στο νοσοκομείο «Παίδων» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 15χρονος έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που φέρεται να προκλήθηκε λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega, στις 23:50 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο από την οδό 25ης Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη, καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις του μετά την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται λίγο νωρίτερα να προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ μαζί με δύο φίλους του από κατάστημα σούπερ μάρκετ, επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα. Η παρέα των ανήλικων στη συνέχεια το κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να λιποθυμήσει. Οι φίλοι του, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ποινικές ευθύνες δεν βάρυναν στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, γιατί και ο ίδιος εξαπατήθηκε από την πλαστή ταυτότητα.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης σε βάρος του 15χρονου για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του 15χρονου είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

