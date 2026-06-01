Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένα ΙΧ και τούμπαρε – Ένας τραυματίας
Ο τραυματίας οδηγός διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης
- Στη δυτική Θεσσαλονίκη σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία το πρωί στη λεωφόρο Μοναστηρίου.
- Ο οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
- Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το όχημα ανέτρεψε στη μέση του δρόμου.
- Ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί, όταν ο οδηγός ΙΧ που κινείτο επί της οδού Μοναστηρίου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στη συνέχεια το αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει, ανετράπη στη μέση του δρόμου.
Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του ΙΧ που «καρφώθηκε» πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ο τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
