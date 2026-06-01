Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, ο βασιλιάς Χάραλντ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για το μέλλον του θεσμού στη χώρα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο 89χρονος μονάρχης διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα να φοβάται κανείς» σχετικά με τη διαδοχή, αναφερόμενος τόσο στον γιο του, διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Χάακον όσο και στην 22χρονη εγγονή του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία αυτή την περίοδο σπουδάζει στην Αυστραλία.

Η δημόσια τοποθέτηση του βασιλιά ήρθε σε μια συγκυρία έντονης ανησυχίας, καθώς επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας της νύφης του, πριγκίπισσας Μέτε-Μαρίτ, έχει επιδεινωθεί σοβαρά. Η Μέτε-Μαρίτ, η οποία διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018, χρειάζεται πλέον υποστήριξη οξυγόνου σε καθημερινή βάση, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε με ρινικό σωλήνα οξυγόνου κατά τους εορτασμούς της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας. «Οι γιατροί μας είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό θα συνέβαινε, αλλά πιστεύαμε ότι θα αργούσε. Δυστυχώς, τώρα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Χάραλντ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περιπέτεια της συζύγου του, βασίλισσας Σόνια, η οποία εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με καρδιολογικά προβλήματα στις 27 Μαΐου, για να πάρει τελικά εξιτήριο χθες, έχοντας ανακτήσει τις δυνάμεις και την ψυχολογία της.

Εκτός από τα θέματα υγείας, ο βασιλιάς κλήθηκε να σχολιάσει και την πτώση της δημοτικότητας του στέμματος, η οποία στο παρελθόν άγγιζε το 90%. Η πρόσφατη εμπλοκή του ονόματος της Μέτε-Μαρίτ στα αρχεία του Τζέφρεϊ Επστάιν και μια μάλλον αμήχανη συνέντευξη που παραχώρησε η ίδια για τη φιλία τους, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη νορβηγική κοινή γνώμη. Ο Χάραλντ πήρε αποστάσεις, δηλώνοντας πως έμαθε για το θέμα από τα ΜΜΕ, έσπευσε όμως να την υπερασπιστεί τονίζοντας: «Δεν έκανε τίποτα παράνομο. Σε αντίθεση με άλλους στη Νορβηγία, εκείνη διέκοψε αυτή την επαφή πολύ νωρίς και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε». Τέλος, ερωτηθείς με δόση χιούμορ για το αν η μοναρχία θα καταργηθεί κάποια μέρα, απάντησε αφοπλιστικά: «Αν συμβεί αυτό, σίγουρα εγώ δεν θα είμαι πια εδώ».

*Με πληροφορίες royalcentral

