Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Ο Χάραλντ Ε΄ είναι ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης στην Ευρώπη

Newsbomb

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ισπανία, λόγω λοίμωξης και αφυδάτωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Ο Χάραλντ Ε΄ είναι ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης στην Ευρώπη. Ανέβηκε στον θρόνο το 1991 και το Σάββατο γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του.

Τον Φεβρουάριο του 2024 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Μαλαισίας, κατά τη διάρκεια των διακοπών του σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της μακρινής εξαδέλφης του, της βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο σε ηλικία 83 ετών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

03:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός από πυρά και ο δράστης

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μια συμφωνία «είναι εφικτή» πριν από τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

01:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ενέδρα» σε αστυνομικούς της Νέας Υόρκης - Δέχθηκαν επίθεση με χιονόμπαλες

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη - Έφτασε τα 90 εκατοστά το χιόνι

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία: Πλησίασε τους 30°C εν μέσω του χειμώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δώδεκα αμερικανικά stealth F-22 προσγειώθηκαν στο Ισραήλ

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ