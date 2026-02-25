Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (24/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς μετριάστηκαν οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
Παράλληλα οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 370,44 μονάδων (+0,76%), στις 49.174,50 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 236,40 μονάδων (+1,05%), στις 22.863,68 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,32 μονάδων (+0,77%), στις 6.890,07 μονάδες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:42 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ
23:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε
23:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ