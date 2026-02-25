Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ
AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (24/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς μετριάστηκαν οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 370,44 μονάδων (+0,76%), στις 49.174,50 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 236,40 μονάδων (+1,05%), στις 22.863,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,32 μονάδων (+0,77%), στις 6.890,07 μονάδες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός από πυρά και ο δράστης

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μια συμφωνία «είναι εφικτή» πριν από τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

01:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ενέδρα» σε αστυνομικούς της Νέας Υόρκης - Δέχθηκαν επίθεση με χιονόμπαλες

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη - Έφτασε τα 90 εκατοστά το χιόνι

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία: Πλησίασε τους 30°C εν μέσω του χειμώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπατζελή: «Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει»

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μέτρα κατά 300 οντοτήτων στον νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Σε λειτουργία από αύριο το railway.gov.gr» - «100% τηλεδιοίκηση έως το καλοκαίρι»

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount - Σε αναμονή το Netflix

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα - Περαστικός τον βρήκε και τον έθαψε

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1: Όργια Σόρλοτ, αποκλεισμός για Τζόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Καρναβαλιστής σέρνεται στη μέση του δρόμου κάνοντας το σκουλήκι και γίνεται viral

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη - Έφτασε τα 90 εκατοστά το χιόνι

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Δόξας: Κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην κόρη τους - Τι απαντά η ίδια

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ