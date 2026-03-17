Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

Ένας παιδίατρος από την Ιαπωνία παρατήρησε κάτι παράξενο ανά τα χρόνια που εξέταζε τους ασθενείς του: Δεν αρρώσταιναν σχεδόν ποτέ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dr. Τανάκα, το γεγονός αυτό δεν ήταν θέμα γενετικής ή συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά είναι απλώς μια μικρή συνήθεια που έχουν μάθει τα παιδιά να έχουν από όταν ήταν μωρά: Να ξεπλένουν το στόμα τους με αλατόνερο.

Σύμφωνα με μια μικρή έρευνα που πραγματοποίησε ο Dr. Τανάκα, τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρώσταιναν κατά μέσο όρο 1-2 φορές τον χρόνο, ενώ τα παιδιά στις ΗΠΑ αρρώσταιναν κατά μέσο όρο 8-12 φορές τον χρόνο.

Πώς γίνεται αυτό;

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συμβαίνει καθώς στην Ιαπωνία, τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά κάτι πολύ απλό: κάθε φορά που επιστρέφουν στο σπίτι, ξεπλένουν το στόμα τους με αλατόνερο και κάνουν γαργάρες. Και πράγματι, λόγω αυτού τα παιδιά αυτά αρρωσταίνουν σπανιότερα.

Αυτό συμβαίνει, καθώς οι περισσότεροι αναπνευστικοί ιοί δεν ξεκινούν από τους πνεύμονες, αλλά από το στόμα, τον λαιμό και τις ρινικές διόδους. Έτσι, αυτήν την σύντομη στιγμή που βρίσκονται σε αυτά τα σημεία, αν οι ιοί απομακρυνθούν πριν προσκολληθούν και ταξιδέψουν στα πνευμόνια, η λοίμωξη συχνά δεν ξεκινά ποτέ.

Το να ξεπλένουμε τον λαιμό μας με αλατόνερο απομακρύνει τους ιούς, μειώνει το ιικό φορτίο, και διακόπτει την πρώιμη αναπαραγωγή τους, σημείωσε ο παιδίατρος. Το αλατόνερο δημιουργεί επίσης ένα περιβάλλον όπου τα μικρόβια δυσκολεύονται να πολλαπλασιαστούν.

Η διαδικασία είναι απλή: Βάλτε 1 κουταλιά της σούπας αλάτι σε ένα 1 φλιτζάνι νερό. Ξεπλύνετε το στόμα σας για 30 δευτερόλεπτα και κάντε γαργάρες για 30 ακόμη δευτερόλεπτα και στη συνέχεια φτύστε το.

Στην Ιαπωνία, οι οικογένειες κάνουν αυτήν την διαδικασία όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους, μετά τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, πριν από τα γεύματα και με το πρώτο σημάδι ασθένειας.

«Δεν είναι θεραπεία, είναι καθημερινή πρόληψη», σημείωσε ο Dr. Τανάκα.

Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν ότι οι γαργάρες με αλατόνερο οδηγούν σε σημαντικά λιγότερα κρυολογήματα, ηπιότερα συμπτώματα και ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης.

Οι γονείς αναφέρουν επίσης άλλα οφέλη που έχει το αλατόνερο στα παιδιά τους, όπως λιγότερους πονόλαιμους, υγιέστερα ούλα, πιο φρέσκια αναπνοή και λιγότερες εξάρσεις αλλεργιών.