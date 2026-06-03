CENTCOM: «Aπέτυχαν» οι επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Κεσμ

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι ΗΠΑ απάντησαν με πλήγμα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κεσμ.

Γιάννης Φιλιππάκος

CENTCOM: «Aπέτυχαν» οι επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Κεσμ
U.S. Central Command
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, σύμφωνα με την CENTCOM.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία drones και αναχαίτισαν πύραυλους που στόχευαν πλοία και εδάφη στην περιοχή.
  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κεσμ ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση και το αρχηγείο του 5ου Στόλου, κάτι που η CENTCOM διέψευσε.
  • Οι εντάσεις συμβαίνουν παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
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Νέα ένταση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και drones εφόρμησης εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που αποτελούν σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι επιθέσεις δεν κατάφεραν να πλήξουν τους στόχους τους. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήσει, ενώ τρεις πύραυλοι που είχαν κατεύθυνση το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του βασιλείου και των ΗΠΑ.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ακόμη ότι καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Συναγερμός στο Κουβέιτ

Νωρίτερα, ο στρατός του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για να αποκρούσουν «επίθεση με drones και πυραύλους», για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Το κρατικό πρακτορείο KUNA μετέδωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ είχε χαρακτηρίσει τη Δευτέρα το Ιράν «αποκλειστικά υπεύθυνο» για τις επιθέσεις.

Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι, απαντώντας και ενεργώντας σε «νόμιμη άμυνα», πραγματοποίησαν πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ, στοχοποιώντας «σταθμό ελέγχου».

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, καθώς και το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, με πυραύλους και drones εφόρμησης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους έγιναν ως αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα εναντίον πύργου τηλεπικοινωνιών τους στο νησί Κεσμ.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκαν το αρχηγείο του 5ου Στόλου και αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Η νέα ανταλλαγή κατηγοριών έρχεται ενώ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επανειλημμένα αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου, μετά από περίπου έναν μήνα εχθροπραξιών.

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