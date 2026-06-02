Κρήτη: Πυροσβέστης σαν ήρωας έδρασε εκτός υπηρεσίας και απομάκρυνε πολίτες από φωτιά

Συγκεκριμένα το γεγονός έγινε γνωστό από την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και ο λόγος για τον Πυρονόμο Αντώνη Κυριακάκη.

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