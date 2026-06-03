Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους – Αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους

Ποιους εργαζόμενους αφορά η επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους – Αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους
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  • Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτει πλέον 476.000 επιπλέον εργαζόμενους σε νέους κλάδους της οικονομίας.
  • Συνολικά, το μέτρο αφορά περίπου 2.500.000 εργαζόμενους μετά τις νέες επεκτάσεις.
  • Η Α’ φάση πιλοτικής εφαρμογής ξεκίνησε από 2 Ιουνίου 2024 και περιλαμβάνει κλάδους όπως η ανθρώπινη υγεία (εκτός ιατρών), τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες καθαρισμού.
  • Η Β’ φάση πιλοτικής εφαρμογής αρχίζει στις 29 Ιουνίου 2024 και αφορά κλάδους όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, επισκευές, logistics και διαχείριση νερού.
  • Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έχει αυξήσει σημαντικά τις δηλωθείσες υπερωρίες, με αύξηση έως 1.200% σε ορισμένους κλάδους το 2025 σε σχέση με το 2024.
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Με δύο νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2.500.000.

Α’ φάση επέκτασης

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Στη φάση αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι:

  • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων των ιατρών
  • Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Β’ φάση επέκτασης

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Στη φάση αυτή εντάσσονται:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
  • Κλάδος επισκευών
  • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
  • Διαχείριση νερού και λυμάτων
  • Τυχερά παίγνια

Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

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