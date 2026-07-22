Ιράν – ΗΠΑ: Στο τραπέζι η πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών

Οι μεσολαβητές αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ενώ οι εχθροπραξίες στον Κόλπο συνεχίζονται.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν – ΗΠΑ: Στο τραπέζι η πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι μεσολαβητές αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών στον Κόλπο.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται στο Πακιστάν, όπου συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις διπλωματικές προσπάθειες.
  • Οι νέες εχθροπραξίες στον Κόλπο έχουν ακυρώσει το πρόσφατο μνημόνιο κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογραφεί πριν από έναν μήνα.
  • Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι με τους μεσολαβητές παραμένουν ανοιχτοί παρά τις συγκρούσεις.
  • Παραμένει αβέβαιο αν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί την πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.
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Στο Πακιστάν βρίσκεται ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί, την ώρα που οι μεσολαβητές αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών.

Ο Ιρανός υπουργός είχε ήδη συνάντηση με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος, μαζί με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες. Στη μεσολάβηση συμμετέχουν επίσης το Κατάρ και άλλες χώρες της περιοχής.

Οι νέες εχθροπραξίες και οι αμοιβαίες επιθέσεις στον Κόλπο έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε υπογραφεί πριν από λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Στο Πακιστάν εκτιμούν ότι η ιρανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να έχει φέρει απάντηση στην πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει επιβεβαιώσει ότι, παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων, οι διπλωματικοί δίαυλοι μέσω των μεσολαβητών παραμένουν ανοιχτοί.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τη νέα πρόταση.

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