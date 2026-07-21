Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain-Τι είναι το βουνό της Αξίνας- «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα»

Ο Τραμπ απειλεί, επίσης, τους Χούθι με επιθέσεις αν εμποδίσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain-Τι είναι το βουνό της Αξίνας- «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν σύντομα το Pickaxe Mountain, μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στη Νατάνζ.
  • Το Pickaxe Mountain θεωρείται απρόσβλητο από συμβατικά αεροπορικά πλήγματα και πιθανότατα φιλοξενεί εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.
  • Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη για επιθέσεις αν εμποδίσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η καταστροφή του Pickaxe Mountain θεωρείται κρίσιμη για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά πιθανώς απαιτεί στρατιωτική επέμβαση επί του εδάφους.
  • Το Ιράν διαθέτει πάνω από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, αρκετό για την παραγωγή τουλάχιστον 11 πυρηνικών βομβών, και συνεχίζει την ενίσχυση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, το θεωρούμενο «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

«Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, για τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εάν υλοποιήσουν την απειλή τους να επιβάλουν αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι οι ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες απειλές από τους Χούθι στο παρελθόν και είναι έτοιμες να δράσουν ξανά εάν απειληθεί η ναυτιλία.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Αλλά εμείς φροντίζουμε τα πράγματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το έχουμε κάνει αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν έχουμε νέα τους εδώ και καιρό», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Pickaxe Μοuntain: Η μυστηριώδης πυρηνική «πόλη» 100 μέτρα κάτω από τη Γη

Η υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση «Pickaxe Mountain» στο Ιράν βρίσκεται 100 μέτρα κάτω από το έδαφος και θεωρείται απρόσβλητη από συμβατικά αεροπορικά πλήγματα.Η τοποθεσία δεν έχει επιθεωρηθεί από διεθνείς επιθεωρητές και πιθανώς χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό ουρανίου.Η καταστροφή του «Pickaxe Mountain» θεωρείται κρίσιμη για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά απαιτεί πιθανώς στρατιωτική επέμβαση επιτόπου.Το Ιράν κατέχει πάνω από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε 60%, αρκετό για την παραγωγή τουλάχιστον 11 πυρηνικών βομβών.Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές, αλλά μόνο δυνάμεις επί του εδάφους μπορούν να εξαλείψουν πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.Snapshot powered by AIΔες περισσότερα άρθρα του Newsbomb όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Προσθήκη ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα GoogleΚρυμμένη βαθιά στα βουνά του κεντρικού Ιράν, μια μυστηριώδης υπόγεια εγκατάσταση -άτρωτη από συμβατικά αεροπορικά πλήγματα- είναι θαμμένη πέρα ​​από την εμβέλεια των αμερικανικών βομβών «bunker buster» που έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας το περασμένο καλοκαίρι. Την τοποθεσία που είναι γνωστή ως «Pickaxe Μοuntain» (το βουνό της αξίνας) ή Kolang Gaz La, δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ διεθνείς πυρηνικοί επιθεωρητές και ο ακριβής σκοπός της παραμένει ασαφής, σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές.

Βρίσκεται κοντά στην κορυφή του όρους Ζάγκρος και απέχει μόλις 1,6 χιλιόμετρα νότια της Νατάνζ, η οποία ήταν η κύρια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Δεν επηρεάστηκε όμως όταν η Νατάνζ και δύο άλλες βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις - το Φορντόου και το Ισφαχάν - έγιναν στόχος αμερικανικών επιδρομών.

Aναλυτές που παρακολουθούν την τοποθεσία μέσω δορυφορικών εικόνων έχουν δει τείχη ασφαλείας να υψώνονται, σωρούς από μπάζα να επεκτείνονται και εισόδους από σήραγγες να ενισχύονται καθώς οι μηχανικοί σκάβουν βαθύτερα στο βουνό. «Δεν έχουμε εσωτερικά σχέδια για να κρίνουμε πραγματικά πώς θα μοιάζει το εσωτερικό», λέει ο Σπένσερ Φαραγάσο, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας των ΗΠΑ. «Αλλά δεδομένου του μεγέθους των σωρών από μπάζα, του όγκου των κατασκευών που κάνουν, δεν θα ήταν απίθανο να δημιουργούν μια εγκατάσταση εμπλουτισμού μέσα σε αυτήν».

Η καταστροφή του βαθύτερου πυρηνικού καταφυγίου του Ιράν θα μπορούσε να είναι το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν - αλλά πιθανότατα θα απαιτούσε την αποστολή κομάντος επί του εδάφους στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το καταφύγιο, που ονομάστηκε από δυτικές πηγές πληροφοριών «Pickaxe Μοuntain», βρίσκεται 100 και πλέον μέτρα κάτω από ένα βουνό - βαθύτερο από το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου Φόρντοου που έπληξαν οι ΗΠΑ πέρυσι.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές του στον πόλεμο είναι να σταματήσει την ικανότητα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, με την Τεχεράνη να προσπαθεί να αποκρύψει και να κρύψει τα περισσότερα από 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου της. Ενώ οι επιθέσεις έχουν ξεκινήσει εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν , πολλοί ειδικοί λένε ότι μόνο στρατεύματα επί του εδάφους μπορούν να εξαλείψουν εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν μια σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, με τον Τραμπ να διακηρύσσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης καταστράφηκε πλήρως.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, ωστόσο φέρεται να κινήθηκε γρήγορα για να ενισχύσει τις βάσεις και να συνεχίσει τη διαδικασία εμπλουτισμού, με το Ιράν να εξακολουθεί να κατέχει περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, μια σύντομη διαδικασία μακριά από το να είναι σε θέση να αναπτύξει τουλάχιστον 11 πυρηνικές βόμβες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Το υλικό πιστεύεται ότι έχει διασκορπιστεί μεταξύ του εργοστασίου εμπλουτισμού Φορντόου του Ιράν και του πυρηνικού συγκροτήματος Ισφαχάν.

Η Άντρεα Στράικερ, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και ερευνήτρια στο FDD, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι εκπλήρωσαν τους στόχους του πολέμου χωρίς να ασφαλίσουν το Pickaxe και τις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τερματίσουν τις μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, πρέπει να ολοκληρώσουν δύο επείγοντα καθήκοντα. Πρώτον, πρέπει να εξουδετερώσουν το όρος Pickaxe», έγραψε σε ενημέρωση .

«Δεύτερον, πρέπει να ανακτήσουν ή να εξαλείψουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού για να αποτρέψουν την πτώση τους στα χέρια των επιζώντων ηγετών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, άλλων αντίπαλων κρατών ή των τρομοκρατικών οργανώσεων-εντολοδόχων της Τεχεράνης», πρόσθεσε.

Δεδομένου ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταφέρει να ανακάμψει επανειλημμένα μετά από αεροπορικές επιδρομές, τότε οι δυνάμεις επί του εδάφους μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να ολοκληρωθεί το έργο, λένε συνεργάτες του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα μέχρι η άμυνα του Ιράν να επιτρέψει την ασφαλή άφιξη των στρατιωτών, σημειώνοντας ότι μια ειδική μονάδα θα μπορούσε να σταλεί κάποια στιγμή για να αντιμετωπίσει άμεσα τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο. «Δεν το έχουμε επιδιώξει. Δεν θα το κάναμε τώρα. Ίσως το κάνουμε αργότερα».

Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι το κλειδί για την ανάπτυξη πυρηνικών βομβών. Μόλις εμπλουτιστεί στο 90%, θεωρείται κατάλληλο για όπλα. Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον που επικεντρώνεται εδώ και καιρό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να είχε μετατρέψει το απόθεμά της στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Φορντόου σε τουλάχιστον εννέα πυρηνικά όπλα μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Η Τεχεράνη επιμένει εδώ και δεκαετίες ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι ειρηνικό, και προορίζεται ως πολιτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Απαιτείται χαμηλό ποσοστό εμπλουτισμού — περίπου 3 έως 5%— για να χρησιμοποιηθεί το ουράνιο σε μη στρατιωτικούς χώρους, όπως ένας πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής.

Η Annika Ganzeveld, Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου Μέσης Ανατολής για το Έργο Κρίσιμων Απειλών στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων, δήλωσε ότι τα τελευταία πλήγματα στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις Taleghan 2, μπορεί να σηματοδοτούν μια νέα φάση του πολέμου που θα στοχεύει άμεσα τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Με τους εκτοξευτές και τα αμυντικά συστήματα του Ιράν να έχουν υποβαθμιστεί, αυτό επιτρέπει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να πραγματοποιούν επιθέσεις σε αυτό το μέτωπο», δήλωσε ο Γκάνζεβελντ στην εφημερίδα The Post.

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