Ο Τραμπ υποδέχεται τον Λιβανέζο πρόεδρο Αούν: «Το Ιράν θα χρειαστεί 25 χρόνια για να ξαναχτιστεί»

Στην συνέχεια, μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι εάν δεν είχε ο ίδιος αποχωρήσει από την συμφωνία Ομπάμα με το Ιράν, το Ισραήλ αλλά και άλλα κράτη της περιοχής δεν θα υπήρχαν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Τραμπ υποδέχεται τον Λιβανέζο πρόεδρο Αούν: «Το Ιράν θα χρειαστεί 25 χρόνια για να ξαναχτιστεί»
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πρώτη επίσκεψη Λιβανέζου προέδρου στον Λευκό Οίκο ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποδέχεται τον Ζοζέφ Αούν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για τη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα τη στιγμή που ισραηλινά στρατεύματα διατηρούν την παρουσία τους σε τμήματα του νότιου Λιβάνου, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν εκτοπισμένοι λόγω των αεροπορικών πληγμάτων και η Χεζμπολάχ απορρίπτει κατηγορηματικά τόσο τις απευθείας συνομιλίες της κυβέρνησης με το Ισραήλ όσο και τις προσπάθειες του κράτους να την αφοπλίσει.

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει τον Λίβανο ότι θα σταθεί στο πλάι του

Κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια πολύ καλή σχέση με τον Λίβανο, δεσμευόμενος για ουσιαστική στήριξη προς τη χώρα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Λίβανος υπήρξε μια περιοχή που υπέστη πολύ κακή μεταχείριση στο παρελθόν, διαβεβαιώνοντας ότι πλέον θα αντιμετωπιστεί με τον προσήκοντα τρόπο και με τον σεβασμό που του αξίζει.

Από την πλευρά του, ο Ζοζέφ Αούν ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για αυτό που περιέγραψε ως ιστορικό επίτευγμα με την υπογραφή του πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι είναι πλέον καιρός ο Λίβανος να αποκτήσει σταθερότητα και ασφάλεια. Σύμφωνα με ανακοινώσεις από το γραφείο του Αούν, στις συναντήσεις και τις διαβουλεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους εξετάζονται οι τρόποι εδραίωσης της εκεχειρίας, καθώς και η διασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από τις λιβανέζικες περιοχές που κατέχει.

Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν είχαμε αποχωρήσει από τη συμφωνία Ομπάμα

Στην συνέχεια, μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι εάν δεν είχε ο ίδιος αποχωρήσει από την συμφωνία Ομπάμα με το Ιράν, το Ισραήλ αλλά και άλλα κράτη της περιοχής δεν θα υπήρχαν. Σημείωσε ακόμη ότι ακόμη και εάν οι ΗΠΑ αποχωρούσαν σήμερα από την περιοχή το Ιράν θα χρειαζόταν 20-25 χρόνια για να επανέλθει και να επανορθώσει τις ζημιές τις οποίες έχει υποστεί, τις οποίες όπως χαρακτηριστικά είπε «μόνο οι Ιρανοί ξέρουν».

Όπως τόνισε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σύντομα τις συσκευές φυγοκέντρησης του Ιράν, που αποτελούν μέρος του πυρηνικού τους προγράμματος. Όπως τόνισε κανονικά δεν θα το αποκάλυπτε αλλά οι Ιρανοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γι' αυτό.

Όσον αφορά στη Χεζμπολάχ, τόνισε ότι μπορεί να μιλήσει μαζί τους, αλλά μπορεί και να συγκρουστεί. Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στον πρόεδρο της Συρίας Αλ Σαρά, που στο παρελθόν όπως τόνισε έχει πολεμήσει χρόνια τη Χεζμπολάχ και νομίζω θα είναι πολύ αποτελεσματικός.

Καταλάβαμε τη Βενεζουέλα - Κερδίσαμε τον πόλεμο σε μια ημέρα

Αναφερόμενος στην Βενεζουέλα, ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε πόλεμο με την Βενεζουέλα, την κατέλαβαν σε μια ημέρα και τώρα έχουν πολύ καλές σχέσεις.

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