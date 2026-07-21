Ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τις νέες εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν: «Άγριοι»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε τρεις διαδοχικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, στρέφοντας ξανά τα πυρά του κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης με αφορμή τις εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκαν ο 18χρονος Ερφάν Εσφαντιάρι και ο 23χρονος Γκολ-Μοχάμαντ Μοχαμαντί. Οι δύο νεαροί απαγχονίστηκαν την Κυριακή στις φυλακές Νταστγκέρντ, στην κεντρική πόλη Ισφαχάν.

Η σκληρή ανάρτηση για τον Μοχαμαντί

Σχολιάζοντας την είδηση για τη θανατική ποινή που εκτελέστηκε σε βάρος του 23χρονου Μοχαμαντί, ο Αμερικανός ηγέτης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξεία γλώσσα.

«Ο τελευταίος από τους περισσότερους από 52.000 αθώους διαδηλωτές. Άγριοι!!! Πότε θα ξυπνήσουν οι Δημοκρατικοί;;; Πρόεδρος DJT», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω από τη σχετική δημοσίευση. Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την κλιμακούμενη ένταση και τις πολιτικές αιχμές που εξαπολύει στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τη στάση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Ο 18χρονος που εκτελέσθηκε την Κυριακή στο Ιράν

Έκκληση για διεθνή συμπαράστασηΤην ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε ένα μήνυμα που αφορούσε τον 18χρονο Ερφάν Εσφαντιάρι, καλώντας τους πολίτες σε όλο τον κόσμο «να γίνουν η φωνή τους». Κάτω από τις συνθήκες αυστηρού ελέγχου της πληροφορίας που επιβάλλουν οι ιρανικές αρχές, η διεθνής ορατότητα θεωρείται από οργανώσεις δικαιωμάτων καθοριστική.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος κοινοποίησε μια εικόνα που απεικονίζει μια βουρκωμένη γυναίκα να κρατά ένα πανό με το σύνθημα «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ». Στο υπόβαθρο της φωτογραφίας δεσπόζει η σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι νέες εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν προκαλούν έντονες αντιδράσεις, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία την αυστηροποίηση της καταστολής στην περιοχή.