Τραμπ: Ανακοίνωσε δασμούς 50% στον Καναδά - Τα αγκάθια στις διμερείς σχέσεις

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% σε ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων, σε αντίποινα για την υποτιθέμενη άνιση μεταχείριση αμερικανικών προϊόντων από τον Καναδά.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και εξαιρούν στρατηγικούς τομείς όπως ενέργεια, κάλιο, κρίσιμα ορυκτά και αλιεύματα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απάντησε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να εντείνει τις εμπορικές συνομιλίες, καταγγέλλοντας μονομερείς ενέργειες των ΗΠΑ που παραβιάζουν τη συμφωνία USMCA.

Η εμπορική διαμάχη περιλαμβάνει ήδη δασμούς εκατέρωθεν σε χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, ξυλεία και αυτοκινητικά εξαρτήματα, με βασικές διαφορές στα αυτοκίνητα, γαλακτοκομικά και αλκοολούχα προϊόντα.

Η απόφαση βασίστηκε στο Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προηγούμενων δασμών που είχαν επιβληθεί με βάση άλλους νόμους. Snapshot powered by AI

Σε νέα, σοβαρή κλιμάκωση οδηγούνται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 50% σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην «άνιση μεταχείριση» που ισχυρίζεται η Ουάσινγκτον ότι υφίστανται τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, επηρεάζουν τόσο τη βιομηχανία όσο και την καθημερινότητα των καταναλωτών. Στη λίστα των προϊόντων που επιβαρύνονται περιλαμβάνονται από το τσιμέντο μέχρι το κρασί και τον εξοπλισμό χόκεϊ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να εξαιρέσει ορισμένους στρατηγικούς τομείς ζωτικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία. Έτσι, εκτός του νέου κύματος δασμών μένουν: Η ενέργεια, το κάλιο, τα κρίσιμα ορυκτά και τα αλιεύματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα νέα μέτρα ισχύουν για όλα τα καλυπτόμενα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν αυτά περιλαμβάνονταν στην υφιστάμενη εμπορική συμφωνία USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Το γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν σε εισαγωγές από τον Καναδά αξίας σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 5,2% των αγαθών αξίας 382 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισήγαγαν οι ΗΠΑ από τον Καναδά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ.«Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να εξασφαλίζει δίκαιες και αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες με τους εμπορικούς μας εταίρους, ο Καναδάς, σε αντίθεση με άλλους εταίρους και συμμάχους, συνεχίζει να αντιδρά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών για τις προσπάθειές τους να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο εμπόριο και να προστατεύσουν τη βιομηχανία των ΗΠΑ σε τομείς ευαίσθητους στην εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

Άμεση αντίδραση Κάρνεϊ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, αντέδρασε άμεσα, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα του είναι έτοιμη να «εντατικοποιήσει» τις εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον μέσα στις επόμενες εβδομάδες, επιζητώντας μια βιώσιμη λύση. «Αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά μονομερών εμπορικών ενεργειών των ΗΠΑ που ξεκίνησαν με την επιβολή από τις ΗΠΑ μιας σειράς δασμών, παραβιάζοντας άμεσα τη Συμφωνία Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ανακοίνωσή του στο X.

Σε παρέμβασή του στην πλατφόρμα X, ο Καναδός πρωθυπουργός έκανε λόγο για την τελευταία σε μια σειρά μονομερών ενεργειών των ΗΠΑ που παραβιάζουν ευθέως τη συμφωνία USMCA, ενώ άφησε αιχμές για απειλές κατά της εθνικής κυριαρχίας του Καναδά, μια έμμεση αναφορά στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις Τραμπ περί μετατροπής της χώρας σε 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Τα ακανθώδη σημεία της τριβής

Η εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων δεν είναι καινούργια, καθώς ήδη βρίσκονται σε ισχύ εκατέρωθεν επιβαρύνσεις. Οι ΗΠΑ διατηρούν δασμούς 15% έως 50% στον καναδικό χάλυβα, το αλουμίνιο και τον χαλκό, 35% στην ξυλεία και 25% σε μη αμερικανικά εξαρτήματα αυτοκινήτων. Από την πλευρά του, ο Καναδάς απαντά με αντιδασμούς 25% σε επιλεγμένα αμερικανικά προϊόντα. Οι τρεις διακηρύξεις απαριθμούν τους εμπορικούς παράγοντες που ενοχλούν τις ΗΠΑ και ήταν προηγουμένως γνωστοί στον Καναδά, οι οποίοι σχετίζονταν με αυτοκίνητα, γαλακτοκομικά προϊόντα και αλκοόλ - σηματοδοτώντας μια κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όσον αφορά στα αυτοκίνητα, ο Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι επιβάλλει φόρο στα αμερικανικά μηχανοκίνητα οχήματα και τα ανταλλακτικά που δεν καλύπτονται από την USMCA.Υποστηρίζει ότι είναι «παράλογο» και ότι ο Καναδάς έχει κάνει διακρίσεις εις βάρος των ΗΠΑ μη επιβάλλοντας παρόμοιο φόρο. σε άλλες χώρες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στη Βόρεια Αμερική είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένη μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού. Αλλά ο υπουργός Εμπορίου του Τραμπ, Χάουαρντ Λάτνικ, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει ότι ο Καναδάς θα πρέπει να «έρχεται δεύτερος» μετά τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει επίσης κατονομάσει τα αυτοκίνητα στο παρελθόν ως ένα ζήτημα όπου οι δύο χώρες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν εδώ και καιρό πρόβλημα για τις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα για το σύστημα διαχείρισης εφοδιασμού του Καναδά, το οποίο θέτει όρια στις ξένες εισαγωγές. Όσες υπερβαίνουν το όριο επιβαρύνονται με δασμούς που φτάνουν έως και το 300%.

Το νομικό παράθυρο και οι ανησυχίες της αγοράς

Η ανακοίνωση των νέων μέτρων βασίστηκε στο Άρθρο 338 του Νόμου περί Δασμών του 1930, το οποίο καλύπτει τις εμπορικές διακρίσεις και όχι τις εθνικές έκτακτες ανάγκες. Η επιλογή αυτή έγινε καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε πρόσφατα τους σαρωτικούς διεθνείς δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ μέσω του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος είχε υπερβεί τις εξουσίες του.

Εκπρόσωποι της αγοράς και από τις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν έντονο προβληματισμό. Η επικεφαλής του Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Candance Laing, χαρακτήρισε την απόφαση λυπηρή, καλώντας σε ουσιαστικό διάλογο πριν την εκπνοή της διορίας των 30 ημερών. Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Αποσταγμένων Οινοπνευματωδών Ποτών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση αυτή αυξάνει επικίνδυνα τον κίνδυνο νέων γύρων αντιποίνων, βλάπτοντας τις επιχειρήσεις και των δύο χωρών.