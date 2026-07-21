Ο Ερντογάν εμπόδισε την χερσαία εισβολή των Κούρδων στο Ιράν - Πώς μπλόκαρε τα σχέδια Μοσάντ και CIA

Snapshot Η Τουρκία απείλησε να παρέχει στρατιωτική αεροποική υποστήριξη στο Ιράν για να εμποδίσει την κουρδική εισβολή που σχεδίαζαν η Μοσάντ και η CIA.

Το αρχικό σχέδιο της Μοσάντ προέβλεπε αεροπορική κάλυψη στους Κούρδους μαχητές για να δημιουργήσουν προγεφύρωμα στο ιρανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως απέτρεψε τον Ερντογάν από το να εμπλακεί στρατιωτικά στο πλευρό του Ιράν.

Τα σχέδια ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος από Μοσάντ και CIA περιλάμβαναν την επαναφορά του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην εξουσία.

Η τουρκική παρέμβαση ενισχύει τη γεωπολιτική επιρροή της Άγκυρας στην περιοχή, δημιουργώντας ανησυχίες για τον κλοιό που αναπτύσσει γύρω από το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν τις τελευταίες ημέρες πως η Τουρκία μπλόκαρε τα σχέδια Μοσάντ και CIA για ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα η Τουρκία απείλησε ανοιχτά να παράσχει στρατιωτική αεροπορική υποστήριξη στην Τεχεράνη σε περίπτωση που οι κουρδικές δυνάμεις επιχειρούσαν να εισβάλουν στο ιρανικό έδαφος στο πλαίσιο της μυστικής χερσαίας επιχειρήσεως της Μοσάντ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν ανώτερες ισραηλινές πηγές στην Haaretz και στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan 11, η πρόθεση της Άγκυρας να εμπλακεί στρατιωτικά ανέτρεψε πλήρως τον σχεδιασμό που είχε εκπονηθεί μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η Τουρκία απείλησε να εμπλακεί στον πόλεμο εάν οι Κούρδοι εισέβαλλαν στο Ιράν Screenshot

Το αρχικό σχέδιο της Μοσάντ για την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης προέβλεπε ότι, μόλις ενεργοποιούνταν οι Κούρδοι μαχητές, θα λάμβαναν πλήρη αεροπορική κάλυψη και ασφάλεια από την ισραηλινή αεροπορία.

Στην αρχή της σύγκρουσης το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους στο δυτικό Ιράν. Στόχος ήταν να διευκολυνθεί ο χερσαίος ελιγμός των ιρανο-κουρδικών δυνάμεων υπό την κάλυψη των αεροπορικών πληγμάτων.

Κουρδικοί παράγοντες αλλά και ισραηλινές πηγές επιβεβαίωσαν ότι για περίπου έναν χρόνο διεξάγονταν συνεχείς επαφές ανάμεσα στο Ισραήλ και σε Ιρανούς Κούρδους από την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της χερσαίας επιχείρησης ήταν η κατάληψη κωμοπόλεων και πόλεων κοντά στα σύνορα Ιράν και Ιράκ, δημιουργώντας ένα ισχυρό προγεφύρωμα.

Κούρδοι μαχητές της οργάνωσης PJAK του Ιράν στα βουνά του Ερμπίλ στο Ιράκ, 2022. PJAK

Το παρασκήνιο της παρέμβασης Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Τουρκία έφτασε μια ανάσα από την άμεση στρατιωτική ανάμειξη στη σύρραξη. Στο τραπέζι των συζητήσεων στην Άγκυρα βρισκόταν ακόμη και η παροχή αεροπορικής άμυνας προς την Τεχεράνη για την αντιμετώπιση των ισραηλινών και αμερικανικών επιδρομών.

Οι αποκαλύψεις αυτές συνδέονται άμεσα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε επανειλημμένα πως ήταν εκείνος που απέτρεψε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το να μπει στον πόλεμο. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η Τουρκία θα μπορούσε να είχε εμπλακεί ενεργά στο πεδίο των μαχών. «Ίσως δεν το έκαναν εξαιτίας μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Ακόμη ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε στον Λευκό Οίκο ότι θεωρούσε τον Τούρκο ομόλογό του ως βασικό υποψήφιο για να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, καθώς δεν τρέφει ιδιαίτερα φιλικά αισθήματα για το Ισραήλ. Ο Τραμπ τόνισε πως ζήτησε από τον Ερντογάν να μείνει εκτός μάχης κι εκείνος τελικά εισάκουσε το αίτημά του.

Η κατάρρευση των σχεδίων Μοσάντ - CIA και ο ρόλος Αχμαντινετζάντ

Το δίκτυο i24News μετέδωσε ότι η τουρκική παρέμβαση ματαίωσε οριστικά την υποστηριζόμενη από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κουρδική εισβολή στο Ιράν, ακυρώνοντας προσπάθειες μηνών από τη Μοσάντ και τη CIA.

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας The New York Times, το ευρύτερο σχέδιο των δύο χωρών δεν αποσκοπούσε μόνο στην αποσταθεροποίηση, αλλά στην πλήρη ανατροπή του καθεστώτος και την επαναφορά στην εξουσία του πρώην προέδρου του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ με τον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη το 2005. AP

Παρόλα αυτά όμως, οι ανησυχίες στο Τελ Αβίβ δεν περιορίζονται μόνο στον ρόλο της Άγκυρας κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρακολουθούν με έκδηλη νευρικότητα τη θερμή σχέση μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ, βλέποντας σε αυτήν μια σαφή ενίσχυση της τουρκικής γεωπολιτικής επιρροής.

Η δεξιά ισραηλινή εφημερίδα Makor Rishon προειδοποίησε ότι η επιρροή της Άγκυρας δεν περιορίζεται πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία, αλλά εκτείνεται μέχρι το Κέρας της Αφρικής, το Σαχέλ και τη Βόρεια Αφρική.

Επιπρόσθετα, οι δημοσιογράφοι του Kan 11, Ρόι Κάις και Ιτάι Μπλούμενταλ, σημείωσαν ότι ο Ερντογάν διευρύνει τη στρατιωτική και πολιτική του παρουσία στην Αίγυπτο και τη Συρία. Κατά τους ίδιους, η στρατηγική της Άγκυρας δημιουργεί σταδιακά έναν αποπνικτικό κλοιό γύρω από το Ισραήλ.

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