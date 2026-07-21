Ανάλυση Der Standard για την κρίση στον Περσικό: Οδεύει η σύγκρουση εκτός ελέγχου;

Η αυστριακή εφημερίδα Der Standard σε ανάλυσή της προειδοποιεί ότι η νέα φάση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας κρίσης που απειλεί να επηρεάσει όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά και τη διεθνή ναυσιπλοΐα, την ενεργειακή ασφάλεια και το παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και τα αντίποινα των δύο πλευρών δημιουργούν έναν επικίνδυνο κύκλο κλιμάκωσης, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ απειλεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, και οι δύο πλευρές ορκίζονται εκδίκηση, δημιουργώντας τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης αλυσιδωτής κλιμάκωσης.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε, όπως και τις προηγούμενες νύχτες, επιθέσεις αντιποίνων. Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν δέχθηκαν εκ νέου πυραυλικά πλήγματα, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις και στη Σαουδική Αραβία καθώς και στην Ιορδανία, χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ιράν - τον οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκίνησαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου - που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν απώλειες από ιρανικά πυρά.

Ο επίσημος αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν ανέρχεται πλέον στους 16.

Ο θάνατος των δύο στρατιωτών αναμένεται να εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει εσωτερική δυσαρέσκεια λόγω της αντιδημοφιλίας του πολέμου.

Το Ιράν ποντάρει σε ταχείς και ευέλικτους πυραύλους

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

«Αφού ο αμερικανικός εχθρός επιδιώκει πλέον την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, την ανάληψη ακόμη βαρύτερου κόστους και ακόμη μεγαλύτερης ντροπής, ας γνωρίζει ότι ο αγαπημένος ιρανικός λαός και το Μέτωπο της Αντίστασης του επιφυλάσσουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ.»

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν έχει προσαρμοστεί στα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας και εκτοξεύει πυραύλους εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν ελιγμούς κατά την τελική φάση της καθόδου τους προς τον στόχο.

Η δυνατότητα αυτή εντείνει τις ανησυχίες ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να λαμβάνει υποστήριξη από την Κίνα ή τη Ρωσία στον εντοπισμό και την προσβολή στόχων υψηλής αξίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διευρύνουν το φάσμα των στόχων που πλήττουν στην Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ μεταφέρουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Axios, επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ πως προτίθεται να αναπτύξει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στην περιοχή, ενόψει πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σχεδόν έχει παραλύσει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Οι αμοιβαίες επιθέσεις έχουν προκαλέσει νέα σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα έχουν διέλθει μόλις οκτώ πλοία, ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Απειλές των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια στιγμή αυξάνεται η ανησυχία για περιφερειακή επέκταση της σύγκρουσης.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν τη Σαουδική Αραβία ότι ενδέχεται να επιβάλουν «πολιορκία», δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την αρχή:

«Πολιορκία έναντι πολιορκίας, αεροδρόμιο έναντι αεροδρομίου και λιμάνι έναντι λιμανιού.»

Τη δήλωση απέδωσε στον υπουργό Άμυνας των Χούθι, Μοχάμεντ αλ-Ατάφι, το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Η αναφορά φαίνεται να συνδέεται με την αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Σαναά, για την οποία οι Χούθι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για το διεθνές εμπόριο

Οι Χούθι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μη κρατικούς συμμάχους του Ιράν.

Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υπάρχει ο κίνδυνος να επαναλάβουν επιθέσεις ή απειλές στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαταράσσοντας τη ναυσιπλοΐα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Ισραηλινός αναλυτής για θέματα Ιράν, Ντάνι Τσιτρινόβιτς, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι γίνεται ολοένα και πιο εμφανές πως «τα γεγονότα σταδιακά ξεφεύγουν από τον έλεγχο».

Όπως σημειώνει, η σχεδόν πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η κόπωση των διαμεσολαβητών και το γεγονός ότι ο διάλογος διεξάγεται κυρίως μέσω στρατιωτικών πληγμάτων καθιστούν πλέον τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης μεγαλύτερο από τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης.

Εάν δεν υπάρξει σύντομα κάποια ουσιαστική μεταβολή, προειδοποιεί, η σύγκρουση εισέρχεται σε μια πολύ πιο επικίνδυνη φάση, η οποία θα είναι ολοένα δυσκολότερο να περιοριστεί και για τις δύο πλευρές.

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