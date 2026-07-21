Jerusalem Post: Το Ιράν υπέβαλε κρυφά πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία ενώ δεχόταν επιθέσεις

Snapshot Το Ιράν υπέλε κρυφά πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία με τις ΗΠΑ, μέσω μεσολαβητών από Κατάρ, Αίγυπτο, Ομάν και Πακιστάν.

Σκοπός της εκεχειρίας είναι η εξεύρεση λύσης για τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός «μεσαίου διαδρόμου» για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων.

Οι ΗΠΑ ζητούν μεγαλύτερης διάρκειας εκεχειρία και κοινά σημεία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας πριν την έναρξη της συμφωνίας.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτηρίζουν την ιρανική πρόταση «παράλογη» και επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος επιδιώκει να επιβάλει τιμωρία στο Ιράν για παραβιάσεις και θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί εμπλοκή στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και προτιμά τη διατήρηση του status quo. Snapshot powered by AI

Η Τεχεράνη ήταν εκείνη που ξεκίνησε την πρόταση, την οποία τώρα προωθούν οι μεσολαβητές, για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα The Jerusalem Post. Το γεγονός ότι το Ιράν πρότεινε την πρωτοβουλία υπογραμμίζει πόσο πολύ επιδιώκει η Τεχεράνη μια εκεχειρία, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίζονται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής σε μια ολοκληρωμένη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο σκοπός της προτεινόμενης 10ήμερης εκεχειρίας είναι η εξεύρεση λύσης για τα Στενά του Ορμούζ που πυροδότησαν την κρίση μετά το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα. Οι μεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων από το Κατάρ, την Αίγυπτο, το Ομάν και το Πακιστάν, παρουσίασαν την πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσθεσαν περαιτέρω στοιχεία κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη.

Μια από τις ιδέες που περιλαμβάνει είναι η δημιουργία ενός «μεσαίου διαδρόμου» μέσω του Πορθμού του Ορμούζ , που βρίσκεται ανάμεσα στα ελεγχόμενα από το Ομάν και τα ελεγχόμενα από το Ιράν ύδατα, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να διέρχονται με ασφάλεια εμπορικά πλοία.

Πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα Post ότι, σε αυτό το στάδιο, οι ΗΠΑ απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας εκεχειρία. Πρόσθεσαν ότι η Ουάσινγκτον επιμένει επίσης στην επίτευξη τουλάχιστον μερικών κοινών σημείων σχετικά με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ πριν από την έναρξη ισχύος οποιασδήποτε εκεχειρίας, με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 10ήμερης παύσης.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι τουλάχιστον ορισμένοι αξιωματούχοι εντός της κυβέρνησης Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει την ιρανική πρόταση ως «παράλογη». Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι το Ιράν «θα πληρώσει ένα τίμημα» για τις παραβιάσεις του μνημονίου συνεννόησης και για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. «Ο πρόεδρος θα διασφαλίσει επίσης ότι το Ιράν θα πληρώσει για τους πρόσφατους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Αυτά τα καταστροφικά χτυπήματα θα συνεχιστούν μέχρι ο πρόεδρος να αποφασίσει κάτι άλλο, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των χωρών μας συνεχίζονται», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ αναμένεται να παραστεί σε τελετή για τον επαναπατρισμό των σορών των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ιορδανία και το Ιράκ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τη Δευτέρα διαβούλευση για την ασφάλεια, η οποία διήρκεσε πάνω από πεντέμισι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 1:30 π.μ. την Τρίτη το πρωί. Μετά τη μακρά συζήτηση, ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι «το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ· η διατήρηση του status quo είναι η καλύτερη επιλογή μας».