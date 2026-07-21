New York Times: Το Πεντάγωνο απέκρυψε τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών στον πόλεμο του Ιράν

Snapshot Το Πεντάγωνο παραδέχθηκε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από ιρανικές επιθέσεις, αλλά απέκρυψε λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς και τις ζημιές.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνείται να δημοσιοποιεί πλήρεις πληροφορίες για τις επιθέσεις και τους τραυματισμούς, επικαλούμενη λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται μετά από επιθέσεις στην Ιορδανία, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό νεκρών σε 17 από την έναρξη των συγκρούσεων τον Φεβρουάριο.

Οι ιρανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εμπορικά πλοία στη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει τις δημόσιες ενημερώσεις σχετικά με τη στρατιωτική τους στρατηγική και τις απώλειες, ενώ ο πόλεμος έχει εξαντλήσει κρίσιμα αποθέματα όπλων και έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Την εβδομάδα που προηγήθηκε της ιρανικής επίθεσης την Παρασκευή, η οποία σκότωσε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων αγνοούμενο στην Ιορδανία, το Ιράν πραγματοποίησε τρία ακόμη πλήγματα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα. Αυτές οι επιθέσεις τραυμάτισαν δεκάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς και προκάλεσαν ζημιές σε πολλά ελικόπτερα, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αλλά το Πεντάγωνο δεν αποκάλυψε τα προηγούμενα πλήγματα, ούτε τα θύματα και τις ζημιές που προκάλεσαν.Το επεισόδιο αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα για την ένταση μεταξύ αυτού που το Πεντάγωνο θεωρεί ως ανάγκη για επιχειρησιακή ασφάλεια και της υποχρέωσης της κυβέρνησης να ενημερώνει το κοινό σε καιρό πολέμου.Σε δηλώσεις μετά τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων την περασμένη εβδομάδα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ανταποδίδει τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να αναφέρει ποτέ τις επιθέσεις του Ιράν σε βάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας.

Η Κεντρική Διοίκηση δεν υποχρεούται να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τραυματισμένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά όταν επιστρέφουν γρήγορα στην υπηρεσία, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ. Επιπλέον, πρόσθεσε ένας άλλος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, γιατί το Πεντάγωνο να αποκαλύψει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν να εστιάσει στους θανατηφόρους βαλλιστικούς πυραύλους και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ιορδανία και σε άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου σταθμεύουν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες;

Η Κεντρική Διοίκηση έχει επίσης σταματήσει να ανακοινώνει πόσες τοποθεσίες χτυπά κάθε μέρα στο Ιράν για τον ίδιο λόγο, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.Στις ημέρες που ακολούθησαν την κατάρρευση μιας εύθραυστης εκεχειρίας, το Πεντάγωνο έχει παράσχει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική στρατηγική μετά από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου. Η τελευταία σημαντική ενημέρωση του Πενταγώνου για τον πόλεμο ήταν στις αρχές Μαΐου.

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκαλύψει πώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα κρίσιμων, δαπανηρών όπλων και πώς το Ιράν διατήρησε και ανακατασκεύασε σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες .Το θέμα των αμερικανικών απωλειών στον πόλεμο είναι εξίσου ευαίσθητο. Ο θάνατος δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία την Παρασκευή και ενός ακόμη μέλους των ενόπλων δυνάμεων στο βόρειο Ιράκ ανεβάζει σε 17 τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα πρωτόκολλα αναφοράς θυμάτων του Πενταγώνου απαιτούν τη δημόσια αναγνώριση των νεκρών στρατιωτικών μόνο μετά την πάροδο 24 ωρών από την ενημέρωση των πλησιέστερων συγγενών. Τα ονόματα των στρατιωτών που τραυματίστηκαν στη μάχη συνήθως δεν δημοσιοποιούνται.Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην επίθεση της Παρασκευής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας και πήραν εξιτήριο.

Περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και επέστρεψαν στην υπηρεσία, ανέφερε η ανακοίνωση, αλλά δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους.Και η δήλωση δεν ανέφερε στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν στις τρεις προηγούμενες επιθέσεις στην Ιορδανία την περασμένη εβδομάδα.Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το NewsNation, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα στρατεύματα πέθαναν «υπηρετώντας τη χώρα μας» και επανέλαβε τον πρωταρχικό στόχο του πολέμου να «μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο ότι η απώλεια των δύο Αμερικανών στρατιωτών θα ενίσχυε την αμερικανική αποφασιστικότητα. Περισσότεροι από 400 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στη σύγκρουση στο Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση. Το Πεντάγωνο ανέφερε περιοδικά τον συνολικό αριθμό των στρατιωτικών που τραυματίστηκαν και επέστρεψαν στην υπηρεσία από την αρχή του πολέμου , αλλά έχει σταματήσει να ενημερώνει τον συνολικό αριθμό τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε προηγούμενες κυβερνήσεις, το Πεντάγωνο συνήθως καθυστερούσε την παροχή λεπτομερειών για τραυματισμένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι ειδοποιήσεις των οικογενειών. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, το Πεντάγωνο ανέφερε συνήθως τον αριθμό των μελών των ενόπλων δυνάμεων που τραυματίστηκαν σε επιθέσεις πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στη Συρία και το Ιράκ Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 1.700 Ιρανοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο.

100 Αμερικανοί τραυματίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες από την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν , ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε ένα κύμα αντιποίνων για τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (21/7) ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας και εγκατάστασης ραντάρ στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο.

Το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία δήλωσαν ότι είχαν ενεργοποιήσει τις άμυνές τους για να αποκρούσουν τις επιθέσεις, αλλά η κλίμακα των τραυματισμών των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή την τελευταία εβδομάδα αναμένεται να θέσει σε μεγαλύτερο έλεγχο τις επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματιών υπέστησαν μόνο «ελαφρές διασείσεις» και το 96% έχει έκτοτε επιστρέψει στην εργασία. Ο Παρνέλ απαντούσε στο δημοσίευμα των New York Times ότι το Πεντάγωνο έχει αποκρύψει πληροφορίες σχετικά με τραυματισμούς στρατευμάτων από ιρανικές επιδρομές. Αρνήθηκε ότι το Πεντάγωνο απέκρυπτε δεδομένα σχετικά με τραυματισμούς. Την τελευταία εβδομάδα τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ.

Η Τεχεράνη δεν χαλάρωσε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μετά από 10 συνεχόμενες νύχτες αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ. Οι προσπάθειες για τον περιορισμό του κόστους που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο και τις τιμές του πετρελαίου μπλόκαραν περαιτέρω, μετά την ανακοίνωση από τους Χούθι της Υεμένης ότι επιβάλλουν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε ότι το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ - στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, από το οποίο συνήθως διέρχεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου - θα κλείσει για τους Σαουδάραβες σε απάντηση στον «άδικο αποκλεισμό για πάνω από 10 χρόνια» από το βασίλειο. Οι Χούθι έχουν επιδείξει την ικανότητά τους να διαταράσσουν τη ναυτιλία και στο παρελθόν, στοχεύοντας πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα διατηρήσει την πλωτή οδό ανοιχτή, αλλά η απειλή θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, καθώς έχει αυξήσει τη ναυσιπλοΐα από τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας μετά το κλείσιμο του Ορμούζ.

Καθώς οι μάχες εντείνονται, και οι δύο πλευρές έχουν βάλει στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές στις οποίες βασίζονται εκατομμύρια άνθρωποι. Η κλιμάκωση έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα τις τελευταίες εβδομάδες. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύτηκε την Τρίτη πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε στα 4 δολάρια το γαλόνι κατά μέσο όρο, διατηρώντας την πίεση στα πορτοφόλια των Αμερικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.

Η υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα. Το περιστατικό αναφέρθηκε οκτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίμα του Ομάν. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν αργότερα την ευθύνη για την επίθεση, καθώς και για δύο άλλες επιθέσεις σε πλοία τη Δευτέρα στην πλωτή οδό.Ο UKMTO δήλωσε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο και βρισκόταν σε σωστική λέμβο και ότι δεν είχαν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

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