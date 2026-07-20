Προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Κάθε φορά που σκοτώνει Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει πολλαπλάσια

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτή τη δολοφονία πολλαπλάσια!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Truth. «Αυτή η οδηγία έχει διαβιβαστεί στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ντάνιελ Κέιν και σε όλους τους στρατιωτικούς ηγέτες».

Εν τω μεταξύ, στοχοποιώντας τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος πρότεινε να συλληφθεί ο Νετανιάχου εάν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε:

«Ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί ποτέ όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νετανιάχου πολεμά εναντίον του Ιράν».

Αναφορές μέσων ενημέρωσης: Εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότιο Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στις νότιες επαρχίες Χορμοζγκάν και Φαρς του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Centcom τη διατήρηση του θαλάσσιου αποκλεισμού

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «λαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση του θαλάσσιου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων». Ενημέρωσε τον αριθμό των πλοίων που εκτράπηκαν σε επτά, ενώ ένα τέθηκε υπό κράτηση.

Το Παρίσι καταγγέλλει: «Δύο Γάλλοι διπλωμάτες εκφοβίστηκαν από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας»

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού» από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εναντίον δύο Γάλλων διπλωματών που υπηρετούν στην Τεχεράνη, ένας εκ των οποίων φέρεται να δέχτηκε επίθεση.«Αργά το βράδυ της Κυριακής, δύο αξιωματούχοι της γαλλικής πρεσβείας στο Ιράν υπέστησαν μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών τους ασυλιών», ανέφερε ο Μπαρό σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, οι δύο διπλωμάτες «κρατήθηκαν άσκοπα για αρκετές ώρες, ανακρίθηκαν και, στην περίπτωση του ενός από αυτούς, ξυλοκοπήθηκαν» πριν τους επιτραπεί να επιστρέψουν στη γαλλική πρεσβεία.

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