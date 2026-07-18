CENTCOM: Νεκροί δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας αγνοούμενος από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία

Με αυτά, υπάρχουν τώρα 16 επίσημα επιβεβαιωμένοι θάνατοι στρατιωτών των ΗΠΑ από την αρχή της τελευταίας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο πλευρών, στις 28 Φεβρουαρίου

Δέσποινα Σοφιανίδου

CENTCOM: Νεκροί δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας αγνοούμενος από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.
  • Τέσσερις ακόμη Αμερικανοί στρατιώτες νοσηλεύτηκαν και έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ άλλοι με ελαφρά τραύματα επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.
  • Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στη στρατιωτική βάση Muwaffaq Salti, με πλήγματα σε υπόστεγα αμερικανικών μαχητικών και πλατφόρμα στάθμευσης.
  • Από την αρχή της τελευταίας στρατιωτικής κλιμάκωσης στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 16 θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών.
  • Οι ιρανικές επιθέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την προκαταρκτική συμφωνία διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου.
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Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος «αγνοείται στη δράση» μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε δράση στην Ιορδανία καθώς η CENTCOM και οι συμμαχικές δυνάμεις αμύνθηκαν έναντι ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε η CENTCOM σε δήλωση.

Τέσσερις άλλοι στρατιωτικοί των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν ιατρικά σε νοσοκομεία της Ιορδανίας, αν και «έχουν ήδη πάρει εξιτήριο». «Άλλοι στρατιώτες έχουν νοσηλευτεί για ελαφρά τραύματα και έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιευτεί περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα «από σεβασμό στις οικογένειες» και περιμένει 24 ώρες από την ειδοποίηση για να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Με αυτά, υπάρχουν τώρα 16 επίσημα επιβεβαιωμένοι θάνατοι στρατιωτών των ΗΠΑ από την αρχή της τελευταίας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο πλευρών, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν επιθέσεις σε θέσεις των ΗΠΑ στην ιορδανική στρατιωτική βάση Muwaffaq Salti στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της χώρας, εν μέσω νέων εχθροπραξιών με την Ουάσιγκτον που πρόκειται να εκτροχιάσουν την προκαταρκτική συμφωνία των διαπραγματεύσεων που υπέγραψαν οι δύο χώρες στις 17 Ιουνίου. Ιρανικές οβίδες έπληξαν υπόστεγα με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και «μια μεγάλη πλατφόρμα στάθμευσης».

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