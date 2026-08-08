Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου (9/08): Σε κόκκινο συναγερμό 14 περιοχές της χώρας

Σε κατάσταση κινητοποίησης Κρήτη, Χίος, Σάμος, Ικαρία - «Red Code» και στην Αττική

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου (9/08): Σε κόκκινο συναγερμό 14 περιοχές της χώρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Κυριακή 9 Αυγούστου 14 περιοχές της Ελλάδας τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιών (κατηγορία 4).
  • Οι περιοχές σε Red Code περιλαμβάνουν την Περιφέρεια Αττικής, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, μέρη της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
  • Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με αυξημένη ετοιμότητα προσωπικού και εξοπλισμού.
  • Οι Δήμοι και Περιφέρειες των περιοχών σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα.
  • Στόχος των ενεργειών είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση και διαχείριση ενδεχόμενων πυρκαγιών και η υποστήριξη των πληττόμενων περιοχών.
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Σε κατάσταση Red Code τίθενται αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών (κατηγορία 4).

  • Το μέτρο αφορά τις εξής περιοχές:
  • την Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων,
  • τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης,
  • τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
  • τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
  • τις Κυκλάδες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στον χάρτη πρόβλεψης του Πυροσβεστικού Σώματος, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου 4 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Αρκαδίας, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Τι σημαίνει η κατάσταση Red Code

Η ενεργοποίηση του Red Code σηματοδοτεί την πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτή τη φάση τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα και αναπτύσσονται, ανάλογα με τις ανάγκες, το απαιτούμενο προσωπικό, τα διαθέσιμα μέσα και ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Στόχος είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και η διαχείριση των συνεπειών ενός καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την υποστήριξη των πληττόμενων περιοχών και τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

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