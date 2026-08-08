Τουρισμός για όλους: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα (8/8) – Όλες οι ημερομηνίες

Σήμερα (08/08), αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» μπορούν να υποβάλλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7 και 8, ενώ, η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 21 Αυγούστου. Η επιδότηση του κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο των διακοπών.

Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές για όλους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ, το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει παράλληλα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερα νοικοκυριά.

Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται τόσο από την κατηγορία του δικαιούχου όσο και από την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί το voucher.

Το υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματοποίηση διακοπών εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, με μεγαλύτερα ποσά επιδότησης για ταξίδια κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Το 70% του προϋπολογισμού προορίζεται για διακοπές εκτός σεζόν

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για επέκταση της τουριστικής περιόδου, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Η στόχευση είναι να ενισχυθούν οι μετακινήσεις σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης, να διαχυθεί η τουριστική δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές της χώρας και να στηριχθούν προορισμοί πέρα από τους παραδοσιακά δημοφιλείς θερινούς μήνες.

Παράλληλα, οι υψηλότερες επιδοτήσεις λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρο για όσους επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εκτός καλοκαιρινής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 23:59 της 21ης Αυγούστου 2026 για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους. Μετά τις 10 Αυγούστου δεν θα υπάρχει περιορισμός βάσει ΑΦΜ, επομένως όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο τους, θα μπορούν να το κάνουν έως τη λήξη της προθεσμίας.