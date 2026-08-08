Marfin: Την Τρίτη απολογείται η 46χρονη για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρησμό της τράπεζας

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin πριν από 16 χρόνια, που είχε κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Η κατηγορούμενη η οποία μεταφέρθηκε από τη Βρετανία και κρατείται στη ΓΑΔΑ, δηλώνει αθώα.

Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (6/8), συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Διανυκτέρευσε στη ΓΑΔΑ και χθες το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μαζί με τον δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη, όπου της ασκήθηκαν οι διώξεις και εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Ο συνήγορός της μιλώντας στο ΕΡΤnews υποστήριξε ότι δεν υπάρχει εργαστηριακή ταυτοποίηση της 46χρονης με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχοντας πλέον γνώση της δικογραφίας, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν καταλήγει με βεβαιότητα ότι η 46χρονη είναι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Η γυναίκα είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως «νούμερο 7» στους συνολικά 12 καταγεγραμμένους από το υλικό της αστυνομίας. Ωστόσο, η εγκληματολογική έκθεση αναφέρει ότι η ομοιότητα είναι «με περιορισμένη υποστήριξη», δηλαδή με σημαντικές ομοιότητες αλλά χωρίς εργαστηριακή βεβαιότητα ταύτισης κάτι που δεν ισχύει για τους δύο άλλους κατηγορούμενους, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.