Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του Newsbomb

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Ένα πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στον Λυκαβηττό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τις Αρχές ειδοποίησε ο ιερέας του ναού.

[388865] ΣΟΡΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το πτώμα εντοπίστηκε συγκεκριμένα σε σπήλαιο που βρίσκεται μεταξύ της εκκλησίας των Αγίων Ισιδώρων και της καφετέριας στην κορυφή του Λυκαβηττού.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα μαλλιά, τα ρούχα και τα παπούτσια, αν και η αναγνώριση της σορού δεν είναι εφικτή, είναι ότι πρόκειται για γυναίκα, ενώ φαίνεται ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο πρόσωπο.

[388865] ΣΟΡΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

[388865] ΣΟΡΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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