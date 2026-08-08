Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων

Ένα πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στον Λυκαβηττό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τις Αρχές ειδοποίησε ο ιερέας του ναού.

Το πτώμα εντοπίστηκε συγκεκριμένα σε σπήλαιο που βρίσκεται μεταξύ της εκκλησίας των Αγίων Ισιδώρων και της καφετέριας στην κορυφή του Λυκαβηττού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα μαλλιά, τα ρούχα και τα παπούτσια, αν και η αναγνώριση της σορού δεν είναι εφικτή, είναι ότι πρόκειται για γυναίκα, ενώ φαίνεται ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο πρόσωπο.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.