Ραδιοερασιτεχνικός Διαγωνισμός στη μνήμη του ήρωα πιλότου Μιγάδη Ιωσήφ

Την 9η Αυγούστου 1978 κατά την απογείωση του Boeing 747-200 από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού εξερράγη ένας από τους τέσσερις κινητήρες του. Είχε προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι (JFK) της Νέας Υόρκης. Εκτελούσε την πτήση ΟΑ 411, ATH-JFK 09AUG78. Η ζημιά στον κινητήρα προκάλεσε απώλεια ισχύος και αδυναμία ανύψωσης του αεροσκάφους. Το τεράστιο αεροσκάφος ήταν πλήρες φορτίου, είχαν επιβιβαστεί 350 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος, οι δεξαμενές του ήταν γεμάτες με καύσιμο που υπερέβαινε τους 160 τόνους!!!

Αφού το αεροσκάφος είχε μπει στην τελική φάση της απογείωσης, αλλά λίγο πριν οι τροχοί αποκολληθούν από το έδαφος, ακούστηκε έκρηξη από έναν κινητήρα δεξιά, ο οποίος έπαψε να λειτουργεί ολοσχερώς. Ο Μιγάδης απογειώθηκε, αφού δεν ήταν πλέον δυνατόν να παραμείνει το αεροσκάφος στο έδαφος και με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη -ενέργεια που κατόπιν επικροτήθηκε από την Boeing- μάζεψε τους τροχούς, προτιμώντας την ωφέλεια της άνωσης που θα εξασφάλιζε από την προσωρινή αντίσταση που προκαλούσαν οι ανοιγμένες θύρες των τροχών. Έδινε μάχη για να ανυψώσει το 747, ενώ όσοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και έβλεπαν την απογείωση πίστευαν ότι θα έπεφτε.

Το αεροσκάφος είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα 164 κόμβους και πετούσε σε υψόμετρο 157 ποδών (55 περίπου μέτρων). Με ελάχιστο ύψος κατάφερε να περάσει το πρώτο εμπόδιο, που ήταν ο λόφος «Πανί» στον Άλιμο, ο οποίος έχει ύψος 200 μέτρα. Ο κυβερνήτης Ιωσήφ Μιγάδης πέταξε σε ύψος μόλις 209 μέτρων και στη συνέχεια άφησε το αεροπλάνο να χάσει ξανά ύψος προκειμένου να διατηρηθεί στον αέρα. Πετούσε manual, χωρίς παρέκκλιση, ξυστά πάνω από τις στέγες των συνοικιών Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Πειραιά και του Κερατσινίου, διασώζοντας ανά δευτερόλεπτο τις ζωές των εκατοντάδων επιβατών και πολλών χιλιάδων πολιτών στο έδαφος. Αποσοβήθηκε το μεγαλύτερο πολύνεκρο δυστύχημα χάρη στις ψύχραιμες και υπεράνθρωπες ενέργειες του αείμνηστου πιλότου Ιωσήφ Μιγάδη. Με ουσιαστική γνώση, υψηλή τεχνική και ψυχραιμία απέτρεψε την πτώση του Boeing εντός της πυκνοκατοικημένης περιοχής των Αθηνών, κατευθύνοντάς το προς το όρος Αιγάλεω.

Ήταν μια πολύ ζεστή καλοκαιρινή μέρα και ο αέρας πολύ αραιός, ίσως όμως η μεσημεριανή αύρα της Αττικής να βελτίωσε κάπως την άνωση και κερδίζοντας λίγο ύψος, ο Μιγάδης μπόρεσε να στρίψει το αεροσκάφος προς τον Σαρωνικό. Άδειασε ένα τμήμα των καυσίμων στη θάλασσα. Ανέβηκε στα 1.500 πόδια (457 μέτρα) και επέστρεψε με ασφάλεια στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού όπου και προσγειώθηκε, κάνοντας μια εκτός κανονισμών προσγείωση, γιατί το αεροπλάνο παρέμενε «βαρύ».

Ακολούθησαν ενδελεχείς έλεγχοι και έρευνες για τις αιτίες πού προκάλεσαν το συμβάν. Ασύλληπτες θα ήταν οι συνέπειες στην περίπτωση κακής έκβασης, τόσο σε ανθρώπινες ζωές μέσα στο αεροσκάφος και στο έδαφος, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αν το αεροπλάνο με τόσα καύσιμα έπεφτε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αλλά και για την αξιοπιστία των εταιριών. Οι έρευνες κατέληξαν στο να καταγραφεί παγκοσμίως αυτό το περιστατικό ως άθλος της αεροναυτιλίας. Η εταιρεία Boeing άλλαξε μετά από αυτό το σύστημα ψύξης των κινητήρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει επαναληφθεί η επιτυχής κατάληξη, του παρ’ ολίγον δυστυχήματος, σε κανέναν εξομοιωτή.

Το 1994 ο Μιγάδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Όσοι ζούμε μετά από αυτό, ζούμε λαθραία». Μετά την ηρωική πράξη του, το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέταξε με άλλο αεροσκάφος για τη Νέα Υόρκη.

Παραλίγο να αποτελούσε το μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα της Ελλάδας ίσως και διεθνώς.

Όμως, ο ηρωικός πιλότος της Ολυμπιακής, Ιωσήφ Μιγάδης, κατάφερε να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η αεροπορική τραγωδία απεφεύχθη χάρη στον έμπειρο πιλότο και το πλήρωμα του πιλοτηρίου, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν στον αέρα το αεροσκάφος. Συγκυβερνήτης ήταν ο Κωνσταντίνος Φικάρδος, στενός φίλος του Μιγάδη με τον οποίον έκαναν πολλά ταξίδια μαζί.

Η ψυχραιμία του, οι γνώσεις τους και η εμπειρία τους έσωσε χιλιάδες ανθρώπους. Το αεροσκάφος πέταξε κάτω από τα όρια απώλειας στήριξης και αυτός είναι ο λόγος πού μέχρι σήμερα η Βoeing θεωρεί ότι «έπεσε», total loss, καθώς δεν ήταν δυνατόν με αυτή την ταχύτητα να μείνει στον αέρα.

Αν είχε πέσει, θα ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία στα ελληνικά χρονικά. Οι χειρισμοί του Μιγάδη στο πιλοτήριο διδάσκονται ακόμη και σήμερα.

Η προϋπηρεσία του ως πιλότου ξεπερνούσε τα 32 χρόνια. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1923, ήταν πατέρας δύο παιδιών, το αξιοσημείωτο είναι ότι πολέμησε σε ηλικία 17 ετών στην μάχη της Κρήτης...

Απεβίωσε την 16η Ιανουαρίου 1996.

Η πολιτεία αγνόησε να τιμήσει τον ηρωικό πιλότο, όμως προς τιμήν του και σε συνεννόηση με την οικογένεια του τρεις αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες διοργανώνουν διαγωνισμό, από την 1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2026, με την συμπλήρωση των 48 χρόνων από το συμβάν, με το ειδικό διακριτικό κλήσης SX48JM (Joseph Migadis) που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Θα υπάρχει αυτόματη και δωρεάν αποστολή βραβείων από ειδική πλατφόρμα για όσους ραδιοερασιτέχνες καταφέρουν να εκπληρώσουν τους όρους του διαγωνισμού που έχουν τεθεί.

Όλες οι επαφές θα ανταμειφτούν με αναμνηστική κάρτα λήψης που θα αποσταλεί αυτόματα δωρεάν και ηλεκτρονικά.

Οι τρεις Έλληνες που θα ενεργοποιήσουν τον διαγωνισμό είναι οι:

Πολύδωρος Σταυρόπουλος SV1AHH

Γιώργος Πετράκης SV1GGF

Σταύρος Παναγιωτόπουλος SV1JFL

Οι εκπομπές με το Ειδικό Διακριτικό Κλήσης SX48JM θα γίνονται στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες: βραχέα κύματα (HF), VHF, UHF, Satellite, με όλες τις διαμορφώσεις.