Στέφανος Τσιτσιπάς: Απόδραση στα βουνά της Ελβετίας με τη νέα σύντροφό του

Snapshot Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια σύντομη απόδραση στα βουνά της Ελβετίας με τη νέα του σύντροφο, Κρίστεν Τομς.

Ο τενίστας μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στα social media, δείχνοντας στιγμές από τον χρόνο που περνούν μαζί.

Η Κρίστεν Τομς είναι εικαστικός με καταγωγή από το Σικάγο.

Πριν την Ελβετία, το ζευγάρι είχε περάσει κοινές διακοπές στη Σέριφο.

Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών στην ανάρτησή του. Snapshot powered by AI

Μια σύντομη απόδραση στα βουνά της Ελβετίας έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του σύντροφο, Κρίστεν Τομς.

Ο Έλληνας τενίστας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, δίνοντας μια εικόνα από τον χρόνο που περνούν μαζί μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Σε ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Τσιτσιπάς δημοσίευσε φωτογραφίες από το τοπίο των Άλπεων, αλλά και στιγμές από την καθημερινότητά τους. Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται αγκαλιά με την Κρίστεν Τομς μέσα στη φύση, ενώ σε άλλη καταγράφονται μαζί κατά τη διάρκεια δείπνου.

«Απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών», έγραψε ο 27χρονος αθλητής στη λεζάντα της ανάρτησής του.

https://www.instagram.com/p/Dbw1CuHjAas/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Τσιτσιπάς και η εικαστικός, η οποία έχει καταγωγή από το Σικάγο, έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα χρόνο μαζί, έχοντας προηγηθεί και κοινές διακοπές τους στη Σέριφο.

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