Απόστολος Τσιτσιπάς: Με στίχους του Γιάννη Ρίτσου επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφανο

Snapshot Ο Απόστολος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Στέφανο μέσω συμβολικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση περιελάμβανε στίχους από την ποιητική συλλογή «Καπνισμένο Τσουκάλι» του Γιάννη Ρίτσου που αναφέρονται στο τέλος μιας κοινής πορείας.

Η αναφορά στους στίχους υπογραμμίζει την επιλογή του δρόμου που ακολούθησε ο καθένας και το γεγονός ότι το τέλος της συνεργασίας ήταν συνειδητή απόφαση.

Το μήνυμα του Απόστολου χαρακτηρίζεται από συμβολισμό και λιτότητα, εκφράζοντας το προσωπικό του αντίο στη μακρόχρονη συνεργασία με τον γιο του. Snapshot powered by AI

Το δικό του μήνυμα, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, δημοσίευσε ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο πατέρας και πρώην προπονητής του κορυφαίου Έλληνα τενίστα προχώρησε ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, σε μια συμβολική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του άλμπουμ «Philosophy of Life» του συνθέτη Sabr Alptekin.

Την εικόνα συνόδευσε με απόσπασμα από την ποιητική συλλογή «Καπνισμένο Τσουκάλι» του Γιάννη Ρίτσου, επιλέγοντας στίχους που αναφέρονται στο τέλος μιας κοινής πορείας και στην επιλογή του δρόμου που ακολουθεί ο καθένας.

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως το προσωπικό του αντίο στη μακρόχρονη συνεργασία με τον γιο του, την οποία επιβεβαίωσε με έναν λιτό αλλά έντονα συμβολικό τρόπο.

«Αυτός είναι ο τελευταίος ο δρόμος

ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω πότε πότε, όχι πάντα

ως εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου

όσο προχωρούσαμε

τόσο πιο εύκολο γινόταν να γυρίζουμε στο μονοπάτι και τόσο ωραιότερο γινόταν το τοπίο

ο δρόμος που διαλέξαμε φάνηκε πως ήταν ο σωστός

ο δρόμος που διαλέγει κανείς είναι ΠΑΝΤΑ ο σωστός

το σωστό είναι στην επιλογή όχι στην επιτυχία.



Αυτό είναι το τέλος

Αυτό το τέλος είναι ο δρόμος», έγραψε ο Απόστολος Τσιτσιπάς.