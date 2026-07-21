Χελώνα καρέτα καρέτα επιτέθηκε στην τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα - «Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι»

Snapshot Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα δέχθηκε επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα ενώ κολυμπούσε στη Μάνη, υποφέροντας κάταγμα στο δάχτυλο και σοβαρούς τραυματισμούς στο χέρι και το ισχίο.

Η χελώνα την άρπαξε από το ισχίο και δάγκωσε το χέρι της όταν προσπάθησε να την απελευθερώσει, προκαλώντας της τον πιο σοβαρό τραυματισμό.

Η Ζέρβα εξέφρασε ανησυχία για τις οικογένειες με μικρά παιδιά στην περιοχή και ευχαρίστησε τους λουόμενους που την βοήθησαν, ενώ κατήγγειλε την έλλειψη βοήθειας από το παραθαλάσσιο κατάστημα.

Η επιθετική συμπεριφορά της χελώνας αποδίδεται στην εξοικείωσή της με ανθρώπους λόγω ταΐσματος, οδηγώντας σε αλλοίωση της φυσικής της συμπεριφοράς.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι οι θαλάσσιες χελώνες δεν πρέπει να ταΐζονται για να διατηρούν τη φυσιολογική τους συμπεριφορά και να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά. Snapshot powered by AI

Σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη της Ηλιάνας Ζέρβα για την επίθεση που δέχθηκε από χελώνα καρέτα καρέτα, ενώ κολυμπούσε στο Λιμένι της Μάνης. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στη θάλασσα, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά τον τραυματισμό της.

«Ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχίο»

Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. «Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι συμβαίνει, η χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχίο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ένας φίλος της πρόλαβε μόνο να της φωνάξει πως πλησίαζε η χελώνα, όμως δεν υπήρχε χρόνος να αποφύγει την επίθεση.

Το κάταγμα στο χέρι και ο φόβος της

Στην προσπάθειά της να απεγκλωβιστεί, έβαλε το χέρι της μέσα στο στόμα της χελώνας για να την αναγκάσει να αφήσει το πόδι της. Εκεί, όμως, τραυματίστηκε ακόμη πιο σοβαρά.

«Εκεί έπαθα τη μεγαλύτερη ζημιά. Έχω κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο. Προσπαθούσα να της ανοίξω το στόμα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα. Μόλις άφησε το ισχίο μου, δάγκωσε το χέρι μου και δεν το άφηνε», ανέφερε, δείχνοντας μάλιστα στην κάμερα τα σημάδια από τα δαγκώματα και τους τραυματισμούς που εξακολουθούν να είναι εμφανείς.

«Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήταν παιδί στη θέση μου»

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ανησυχία της για το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχαν και οικογένειες με μικρά παιδιά. Όπως είπε, κάνει τον σταυρό της που η χελώνα δεν επιτέθηκε σε κάποιο παιδί, τονίζοντας ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές.

Η Ηλιάνα Ζέρβα υποστήριξε ακόμη ότι οι πρώτοι που έσπευσαν να τη βοηθήσουν ήταν οι λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία, οι οποίοι της έφεραν πάγο και ό,τι άλλο μπορούσαν. Αντίθετα, όπως κατήγγειλε, το παραθαλάσσιο κατάστημα της περιοχής δεν της παρείχε ούτε τα στοιχειώδη για την περιποίηση των τραυμάτων της.

Γιατί η χελώνα έγινε επιθετική

Σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε μετά το περιστατικό, η συγκεκριμένη χελώνα έχει αλλάξει συμπεριφορά επειδή επί χρόνια δέχεται τροφή από ανθρώπους.

Η ίδια επισήμανε ότι οι θαλάσσιες χελώνες δεν πρέπει να ταΐζονται, καθώς έτσι εξοικειώνονται με την ανθρώπινη παρουσία και σταδιακά χάνουν τη φυσική τους συμπεριφορά.

«Έχω μάθει ότι κάποιοι της δίνουν καθημερινά ψάρια. Έτσι έχει συνηθίσει να πλησιάζει ανθρώπους και πιθανότατα μπέρδεψε εμένα με τροφή. Σε άλλα σημεία της Μάνης υπάρχουν χελώνες που ζουν φυσιολογικά και δεν ενοχλούν κανέναν. Η συγκεκριμένη έχει μεγαλώσει πολύ και η συμπεριφορά της έχει αλλοιωθεί», ανέφερε κλείνοντας.

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