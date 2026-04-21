Άλιμος: Εντοπίστηκε νεκρή χελώνα καρέτα - καρέτα - Φωτογραφίες και βίντεο

Η νεκρή χελώνα που εντοπίστηκε στην παραλία του Αλίμου τοποθετήθηκε σε μαύρη σακούλα, ενώ σχεδίασαν με λευκή μπογιά ένα Χ στο καβούκι της

Μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου στην παραλία του Αλίμου.

Εργαζόμενοι της παραλίας εντόπισαν τη νεκρή χελώνα και ειδοποίησαν αμέσως τον δήμο. Με προσοχή και φορώντας γάντια, τη μετέφεραν πάνω σε μια μαύρη σακούλα και την τοποθέτησαν σε σκιερό σημείο.

Οι εργαζόμενοι μάλιστα σχεδίασαν με λευκή μπογιά ένα «Χ» πάνω στη χελώνα - όπως φαίνεται στις εικόνες που δημοσιεύει το Newsbomb - αναφέροντας ότι έτσι τους είπαν να κάνουν από το δήμο.

Αναμένεται συνεργείο του δήμου να πάει στο σημείο για να την παραλάβει.