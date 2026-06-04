Δημιουργία νέων επιχειρήσεων: Τα αποτελέσματα του προγράμματος με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Γιάννης Φιλιππάκος

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων: Τα αποτελέσματα του προγράμματος με επιχορήγηση 17.500 ευρώ
UNSPLASH.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18
  • 29 ετών με έμφαση σε γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
  • Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις βάσει της βιωσιμότητας και λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Οι ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 10 ημερών μέσω του ΟΠΣΚΕ.
  • Η ΔΥΠΑ εξετάζει την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ένταξη επιπλέον εγκεκριμένων αιτήσεων που δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού.
  • Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.
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Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις της ΔΥΠΑ, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

  • 1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α)
  • 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β)
  • 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ).

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε τα αποτελέσματα.

Ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στη διεύθυνση https://app.opske.gr/ εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, προκειμένου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, να καταστεί δυνατή η ένταξη και των εγκεκριμένων αιτήσεων που δεν θα χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

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